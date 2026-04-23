El aire polar llega con frío extremo a Buenos Aires: qué día tendrá una temperatura mínima de 5 grados
El AMBA se prepar para recibir la primera gran ola de frío, a partir de un inminente ingreso de aire polar que traerá un abrupto descenso térmico.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se parapara para transición estacional profunda, y el pronóstico el ingreso de una masa de aire polar que traerá frío más extremo de lo esperado, con jornadas con temperaturas mínimas de una cifra, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Los especialistas estiman que la provincia de Buenos Aires será una de las zonas más afectadas por el cambio de masa de aire, con un cronograma de tiempo que obliga a preparar el abrigo.
De momento, el clima permanece estable y con amplitud térmica, dando lugar a mañanas y noches frescas, y mediodías y tardes templadas. Así se espera el cierre de la semana, con un viernes que se presenta con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado en el resto de la jornada; con marcas de entre 12 y 22 grados.
Qué día será el más frío de la semana en el AMBA
La tendencia climatológico se mantendría durante el fin de semana en el AMBA. El SMN anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado durante el resto de la jornada; con marcas térmicas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
A su vez, el domingo podría registrar chaparrones en la madrugada y mañana; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18. Esta jornada estará marcada por el ingreso de un frente frío y la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso térmico que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.
De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 16 de máxima.
La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente y algo nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 9 grados y subiría hasta los 18.
Temperaturas en Buenos Aires, día por día
Temperaturas en AMBA para los próximos días:
- Viernes: entre 12 y 22 grados
- Sábado: entre 13 y 23 grados
- Domingo: entre 12 y 18 grados
- Lunes: entre 5 y 16 grados
- Martes: entre 9 y 18 grados
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