ANSES: qué jubilados podrán acceder a casi $500.000

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubican en $266.223,52, monto que asciende a $336.223,52 al sumarse el extra. En tanto, la pensión para madres de siete hijos mantiene un haber base equivalente a la jubilación mínima y, con el bono, también alcanza los $450.319,31.

En qué fechas cobrarán

El cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera: