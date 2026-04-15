ANSES: qué jubilados podrán acceder a casi $500.000
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.
En abril de 2026, las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del documento de identidad de los titulares. Este cronograma contempla la liquidación del haber mensual con el incremento del 2,9% derivado del índice inflacionario de febrero.
El calendario de las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril inicia el viernes 10 de abril. Durante este periodo, el organismo previsional no solo deposita el haber base, sino que también acredita de forma automática el Complemento Leche de $51.547 para menores de 3 años y los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar.
A quiénes les corresponde cobrar $450.319 en abril
El grupo que accede a este monto está compuesto por jubilados que perciben la mínima. Para ellos, la liquidación se realiza de forma unificada, lo que implica que el haber mensual y el bono se depositan el mismo día, según la terminación del DNI.
Cuánto cobran los demás jubilados de ANSES en abril
Además del grupo que percibe la jubilación mínima, ANSES detalló los montos actualizados para el resto de las prestaciones previsionales.
La jubilación máxima asciende a $2.559.187, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $304.255,45. En este último caso, con el bono de refuerzo, el total a cobrar llega a $374.255,45.
Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubican en $266.223,52, monto que asciende a $336.223,52 al sumarse el extra. En tanto, la pensión para madres de siete hijos mantiene un haber base equivalente a la jubilación mínima y, con el bono, también alcanza los $450.319,31.
En qué fechas cobrarán
El cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI finalizados en 0: 10 de abril
- DNI finalizados en 1: 13 de abril
- DNI finalizados en 2: 14 de abril
- DNI finalizados en 3: 15 de abril
- DNI finalizados en 4: 16 de abril
- DNI finalizados en 5: 17 de abril
- DNI finalizados en 6: 20 de abril
- DNI finalizados en 7: 21 de abril
- DNI finalizados en 8: 22 de abril
- DNI finalizados en 9: 23 de abril
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