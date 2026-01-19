ANSES: cómo quedarán conformados los aumentos de la Tarjeta Alimentar para febrero

AUH : $129.082,71

AUH por Discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por Embarazo: $121.818,42

Estos importes reflejan el aumento por movilidad mensual y se depositan de forma directa en la cuenta de cada titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Números actualizados, fechas claras y pagos automáticos: el combo que marca el ritmo de los ingresos en febrero.

Cómo quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero

El Ministerio de Capital Humano confirmó que la Tarjeta Alimentar seguirá con los mismos montos que estuvieron vigentes en enero y que, por el momento, no habrá aumentos. La aclaración responde a que este programa no está incluido dentro del sistema de movilidad, por lo que sus valores no se ajustan de manera automática.

De esta forma, los importes continúan sin cambios y quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo : $52.250

: $52.250 Familias con dos hijos : $81.936

: $81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos montos se depositan junto con la prestación principal, en un único pago y de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La acreditación se efectúa en la misma cuenta bancaria del titular, lo que permite un acceso más simple y ordenado al beneficio. Todo junto, todo claro y sin vueltas.