ANSES: cómo quedarán conformados los aumentos de la Tarjeta Alimentar para febrero
Enterate de los montos vigentes según la movilidad mensual, cuánto se cobra en total y cómo impacta la ayuda extra en la prestación este mes con el esquema.
La ANSES confirmó el aumento de febrero y anunció que jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un bono del 2,8%, de acuerdo al esquema de movilidad mensual fijado por el Decreto 274/2024. Este incremento impacta de manera directa en los ingresos de jubilados y pensionados, y también alcanza a titulares de AUH, SUAF y otros beneficios que paga el organismo.
El ajuste se calcula en base al IPC de dos meses atrás que publica el INDEC y forma parte del nuevo sistema que actualiza los haberes todos los meses según la inflación, al que también pueden sumarse bonos o refuerzos según cada prestación.
Con este mecanismo, la ANSES apunta a evitar atrasos en los ingresos y a que los montos acompañen con mayor regularidad la evolución de los precios, en un escenario donde cada ajuste y cada bono pesan fuerte en el bolsillo.
Aumenta la AUH de ANSES
En los próximos días, el organismo dará a conocer el calendario de pagos de febrero, con acreditaciones que se realizarán de manera automática según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente.
En el caso de la AUH, el beneficio sigue vigente y mantiene el requisito obligatorio de presentar la Libreta, condición necesaria para cobrar el total del monto correspondiente. Con la actualización aplicada este mes, los valores quedaron definidos de esta manera:
- AUH: $129.082,71
- AUH por Discapacidad: $420.312,22
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
- Asignación por Embarazo: $121.818,42
Estos importes reflejan el aumento por movilidad mensual y se depositan de forma directa en la cuenta de cada titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Números actualizados, fechas claras y pagos automáticos: el combo que marca el ritmo de los ingresos en febrero.
Cómo quedan los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero
El Ministerio de Capital Humano confirmó que la Tarjeta Alimentar seguirá con los mismos montos que estuvieron vigentes en enero y que, por el momento, no habrá aumentos. La aclaración responde a que este programa no está incluido dentro del sistema de movilidad, por lo que sus valores no se ajustan de manera automática.
De esta forma, los importes continúan sin cambios y quedan establecidos de la siguiente manera:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se depositan junto con la prestación principal, en un único pago y de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La acreditación se efectúa en la misma cuenta bancaria del titular, lo que permite un acceso más simple y ordenado al beneficio. Todo junto, todo claro y sin vueltas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario