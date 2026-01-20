Gremio acordó un salario mínimo de más de $2.000.000 más participación en ganancias
El sindicato confirmó este martes un aumento salarial del 2,8%, para que el ingreso mínimo supere los dos millones de pesos en mano.
Mientras miles de trabajadores sufren por malas condiciones laborales y salarios destruidos por las políticas del Gobierno de Javier Milei, que además quiere aprobar este año una reforma laboral, un sector logró una muy buena paritaria para iniciar el 2026 con un sueldo mínimo de más de $2.000.000.
Se trata del sector bancario, que arranca el 2026 con un panorama de estabilidad salarial para sus empleados. Bajo la conducción de Sergio Palazzo, la Asociación Bancaria logró consolidar un esquema de paritarias mensuales que indexa los haberes directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Este mecanismo asegura que tanto el sueldo básico como los adicionales —antigüedad, títulos y refrigerio— se ajusten de manera automática durante el verano, evitando que la inflación del cierre de 2025 erosione los ingresos de los trabajadores.
A partir del aumento del 2,8% alcanzado en diciembre del 2025, un empleado que recién se incorpora a la rama administrativa percibirá en enero del 2026 un ingreso total de $2.065.178,27 como sueldo básico, valor al que hay que sumarle $59.697,86 por el adicional por Participación en las Ganancias (ROE), un ítem distintivo del convenio bancario.
No obstante, las cifras escalan rápidamente según la jerarquía: un Jefe de División de 1ª percibe haberes cercanos a los $3,1 millones, mientras que en los niveles de subgerencia departamental los montos superan los $5,7 millones.
A estos ingresos se les deben sumar los beneficios por formación académica y el plus por zona desfavorable para el personal que se desempeña en la Patagonia o áreas de frontera. Otro dato relevante para la planificación financiera de los trabajadores es el piso del bono por el Día del Bancario, que tras las últimas actualizaciones ya se ubica por encima de los $1.740.000 como valor mínimo para noviembre.
El comunicado de La Bancaria sobre el nuevo acuerdo salarial
"Salario Inicial:
Salario Inicial + Participación Ganancias (ROE):
$ 2.065.178,27 + $ 59.697,86 = $2.124.876,13
Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de Diciembre 2025. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en el año un 31,5%, sobre los salarios de Diciembre 2024.
Según lo acordado oportunamente, para los meses de Enero y Febrero de 2026, se continúa con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales del año 2025, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de Marzo de 2026.
De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios.
Buenos Aires, 20 de enero de 2026".
