Gremio acordó un salario mínimo de más de $2.000.000 más participación en ganancias

A estos ingresos se les deben sumar los beneficios por formación académica y el plus por zona desfavorable para el personal que se desempeña en la Patagonia o áreas de frontera. Otro dato relevante para la planificación financiera de los trabajadores es el piso del bono por el Día del Bancario, que tras las últimas actualizaciones ya se ubica por encima de los $1.740.000 como valor mínimo para noviembre.

El comunicado de La Bancaria sobre el nuevo acuerdo salarial

"Salario Inicial:

Salario Inicial + Participación Ganancias (ROE):

$ 2.065.178,27 + $ 59.697,86 = $2.124.876,13

Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de Diciembre 2025. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en el año un 31,5%, sobre los salarios de Diciembre 2024.

Según lo acordado oportunamente, para los meses de Enero y Febrero de 2026, se continúa con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales del año 2025, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de Marzo de 2026.

De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios.

Buenos Aires, 20 de enero de 2026".