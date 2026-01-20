Tristeza total: murió famosa actriz de Los Roldán, Verano del '98 y otros éxitos

En Argentina, se ganó el cariño del público masivo participando en éxitos como Amo y señor, Celeste, Verano del '98, Sos mi vida, Los Roldán y Mujeres de nadie. En cine, formó parte de películas icónicas como Flores robadas en los jardines de Quilmes y El polaco.

Además, fue la madre de la también reconocida actriz y cantante Andrea Tenuta, con quien compartió la pasión por el arte.

Reconocimientos

En 2006, recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón que otorga el Senado de la Nación y la Asociación de Actores, confirmando el respeto que sus pares y el público le tenían. Además de su faceta actoral, es recordada por ser la autora de la canción "Como un pájaro libre", que se hizo famosa en la voz de Mercedes Sosa.

Con su fallecimiento, se va una actriz que supo transitar con la misma solvencia el teatro clásico de Shakespeare y Brecht como las tiras diarias más populares de la televisión.