Tristeza total: murió famosa actriz de Los Roldán, Verano del '98 y otros éxitos
Se trata de Adela Gleijer, quien tenía 92 años. La dolorosa noticia fue brindada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices con un extenso comunicado.
La destacada actriz uruguaya Adela Gleijer murió este martes 20 de enero, a sus 92 años. Su partida marca el final de una era para el teatro, el cine y la televisión en Argentina y Uruguay, dado que la artista ha dejado una huella imborrable como actriz.
La noticia fue confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que la despidió con "profundo pesar", destacándola como una referente indiscutida de las artes escénicas. Gleijer se encontraba residiendo en Argentina desde hace décadas, donde desarrolló gran parte de su prolífica carrera.
"Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos", escribieron desde la entidad.
Adela Gleijer, una actriz tan querida como talentosa
Adela no solo fue una cara familiar en las telenovelas, sino una artista de formación sólida y compromiso profundo.
Comenzó en 1956 en el mítico Teatro El Galpón de Montevideo. Allí debutó con la obra El centroforward murió al amanecer, donde conoció a quien sería su compañero de toda la vida, el recordado actor Juan Manuel Tenuta (fallecido en 2013).
En Argentina, se ganó el cariño del público masivo participando en éxitos como Amo y señor, Celeste, Verano del '98, Sos mi vida, Los Roldán y Mujeres de nadie. En cine, formó parte de películas icónicas como Flores robadas en los jardines de Quilmes y El polaco.
Además, fue la madre de la también reconocida actriz y cantante Andrea Tenuta, con quien compartió la pasión por el arte.
Reconocimientos
En 2006, recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón que otorga el Senado de la Nación y la Asociación de Actores, confirmando el respeto que sus pares y el público le tenían. Además de su faceta actoral, es recordada por ser la autora de la canción "Como un pájaro libre", que se hizo famosa en la voz de Mercedes Sosa.
Con su fallecimiento, se va una actriz que supo transitar con la misma solvencia el teatro clásico de Shakespeare y Brecht como las tiras diarias más populares de la televisión.
