Bastian tuvo fiebre luego de su operación: los detalles del último parte médico

Bastian tuvo que ingresar al quirófano nuevamente ayer por la tarde. Durante la intervención, los médicos le colocaron una válvula para monitorear la presión endocraneana, un procedimiento clave para controlar posibles inflamaciones tras el grave traumatismo sufrido. La cirugía duró aproximadamente una hora y “fue exitosa”, según indicó Matías Morla, abogado de Maximiliano Jerez, padre del nene.

Bastian se encuentra internado en terapia intensiva desde el lunes 12 de enero cuando el vehículo UTV en el que viajaba junto con su padre, una mujer y otras dos menores chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en una zona de Pinamar conocida como La Frontera.

El 15 de enero Bastian pudo ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde le realizaron estudios complementarios y se descubrió que tenía múltiples fracturas en el cráneo.

Choque en La Frontera de Pinamar: cómo sigue la investigación

El viernes, el padre de Bastian fue imputado por lesiones culposas luego de que la Justicia comprobara que el menor viajaba sin el cinturón de seguridad puesto. El caso dio origen a una causa penal que está a cargo del fiscal Sergio García. También quedaron imputados el conductor de la camioneta y la mujer que manejaba el UTV.

Morla aseguró que la imputación del padre de Bastián es "un disparate" y sostuvo que la mecánica del incidente producido en Pinamar deberá ser determinada por la "pericia accidentológica", la cual se realizará el 26 de enero.

"Mi perito sostiene que el UTV está preparado para ir por la arena a poca velocidad. Sin embargo, la camioneta, que pesa 2.000 kilos, sí o sí tiene que tomar envión y hacer fuerza para subir el médano, y se hizo como una rampa. Así se produjo el accidente", explicó.

El abogado también se refirió a la situación judicial del padre del niño y cuestionó su imputación: "El papá de Bastián está imputado en la causa, al igual que el conductor de la camioneta, y entendemos que es un disparate", sostuvo. "Entienden que como no tenía cinturón hubo negligencia. Lo que digo es que, a la velocidad a la que iba, aun con cinturón, el resultado hubiese sido el mismo", comentó.

Además, insistió en que el UTV circulaba a baja velocidad: "Ellos iban a 20 o 25 kilómetros por hora, paseando. La señora que manejaba fue recientemente madre, estaba con sus tres hijos; imaginate que no va a ir a gran velocidad. Y de repente vino una camioneta a toda velocidad", relató.

"Hay dos testigos, que los va a aportar el abogado de la familia de Bastián, Guillermo Smith, que vieron toda la secuencia. El UTV era de la señora que lo manejaba", concluyó.