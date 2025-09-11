ANSES: a quiénes les corresponderá el cobro de casi $300.000
Esta semana comenzó el pago de haberes del noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La semana comenzó agitada para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que marcó el inicio de los pagos de los haberes de cada una de sus prestaciones, jubilaciones y pensiones. Es importante resalar que cada uno de sus programas tuvo un ajuste del 1,9% en comparación con agosto.
Este incremento se debe a la Ley de Movilidad, que se encarga de equiparar cada prestación según la inflación registrada. Esta tiene como objetivo respaldar los ingresos de las personas en situación de vulnerabilidad sin perder terreno ante la escalada de precios. Por otro lado, durante septiembre se cobra según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quiénes podrán acceder al beneficio de ANSES
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se presentan en distintas versiones, cada una pensada para dar ayudar según lo que necesite cada persona:
- Invalidez laboral: apoyo económico para quienes no pueden trabajar por problemas de salud y están en situación vulnerable.
- Vejez: destinado a mayores de 70 años sin otra jubilación o pensión.
- Madres de 7 hijos: beneficio para mujeres con siete o más hijos, sin importar la edad ni el estado civil.
- VIH o Hepatitis B/C: ayuda económica y cobertura médica para quienes padezcan estas enfermedades.
El monto de las PNC en septiembre
Con el último aumento, las pensiones por invalidez y vejez quedarán en $224.194,02, mientras que las madres de 7 hijos recibirán $320.277,18. Además, quienes no lleguen a $390.277,18 cobrarán un bono extra de $70.000. De esta manera, los montos finales se elevan a $294.194,02 y $390.277,18.
Calendario de pagos de septiembre 2025
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todos los DNI: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todos los DNI: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
