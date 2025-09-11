Simulador de ANSES: cuánto dinero te dan de crédito estando en la AUH
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Créditos rápidos para AUH y jubilados
La falta de ingresos formales era una barrera infranqueable. Surgieron productos especiales para quienes cobran a través de ANSES.
La ventaja es que el Estado ya garantiza un flujo mensual de ingresos (asignaciones, jubilaciones o pensiones), lo que reduce el riesgo para las entidades financieras. Esto abrió la puerta a que tanto Banco Nación, Banco Provincia como billeteras como Cuenta DNI ofrezcan préstamos ágiles y sin burocracia.
El punto fuerte: no se necesita recibo de sueldo ni garantías adicionales. Solo alcanza con ser titular activo de un beneficio y tener una cuenta donde ANSES deposite los haberes.
Opciones de crédito: de $100.000 a $2.000.000 en minutos
Actualmente, existen varias alternativas para quienes quieren acceder a un préstamo siendo beneficiarios de ANSES. Estas son las más destacadas:
Crédito de Cuenta DNI (Banco Provincia)
Disponible para titulares de AUH, SUAF y jubilados.
Montos desde $50.000 hasta $2.000.000, según perfil crediticio.
Aprobación en minutos y acreditación inmediata.
No se requiere recibo de sueldo ni garante.
Se gestiona 100% online desde el celular.
Créditos del Banco Nación
Línea Nación Previsional, destinada a jubilados y pensionados.
Montos de $100.000 a $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses.
Tasas preferenciales, más bajas que en el mercado.
Compatible con quienes no son clientes del banco (solo hace falta abrir una caja de ahorro gratuita).
Fintechs y billeteras virtuales
Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Prex también ofrecen créditos personales a beneficiarios de ANSES.
Montos variables, en general hasta $500.000, con acreditación en segundos.
Requisitos mínimos: DNI vigente y buen historial crediticio.
Estas tres opciones cubren diferentes necesidades: desde un préstamo chico para gastos urgentes, hasta un monto alto de $2.000.000 para proyectos familiares o mejoras en el hogar.
