Levantan del aire Trato Hecho y Santi Maratea podría volver a las colectas: los motivos

La pregunta de Santiago Maratea que incomodó a Mirtha Legrand

Santiago Maratea estuvo en la última mesa de Mirtha Legrand y sorprendió a más de uno con una pregunta a la diva, quien eligió no responder.

Fue en una de las charlas sobre la actualidad política del país, cuando el influencer irrumpió en la conversación para hacer una directa pregunta a la conductora. "Mirtha, ¿a vos te gusta Milei?", lanzó sin pruritos.

Ante esto, visiblemente incómoda, la diva respondió: "No te voy a contestar". Ante la negativa, Maratea acotó que esa respuesta "no es poca cosa".

Por supuesto, la devolución de la conductora sembró dudas en los espectadores: mientras algunos consideran que, de simpatizar con las ideas del Presidente, Mirtha habría respondido que sí sin dudarlo, otros señalaron que la respuesta no significa necesariamente un rechazo encubierto.