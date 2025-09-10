Cuánto cobran los jubilados de ANSES durante septiembre

Estos ajustes aseguran que los beneficiarios de ANSES reciban sus haberes actualizados y el bono correspondiente.

A quiénes les corresponderán los bonos de septiembre

El Gobierno confirmó que seguirá pagando el bono de $70.000 como refuerzo de ingresos para los beneficiarios de ANSES con haberes más bajos, aunque con un alcance más acotado.

Recibirán el bono completo los jubilados y pensionados cuyos ingresos sean de hasta $320.277,17. En tanto, quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un bono proporcional, diseñado para que su ingreso final llegue a $390.277,17, garantizando así un alivio económico a los sectores más vulnerables sin modificar la estructura general de los pagos.

Calendario de pagos de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo