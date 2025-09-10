Cuánto cobran los jubilados de ANSES durante septiembre
Los jubilados de ANSES tendrán un aumento tras las elecciones; enterate del nuevo monto que empezarán a cobrar y cómo impacta en tu bolsillo.
Los jubilados de ANSES verán un aumento en sus haberes después de las elecciones, con todas las fechas de cobro ya confirmadas. Además, se precisó cómo se aplicará el bono de $70.000 durante septiembre y quiénes serán los beneficiarios de este pago extraordinario.
Este incremento busca aliviar el gasto mensual y garantizar que los jubilados cuenten con mayor estabilidad económica. Tanto el aumento como el bono se suman a los beneficios regulares que administra ANSES, consolidando su rol en la asistencia a los adultos mayores y asegurando que reciban sus haberes y complementos de manera ordenada y puntual.
Lo que cobrarán los jubilados en septiembre 2025
En septiembre, los haberes de jubilados y pensiones se actualizaron con un aumento del 1,9%. Además, continúa vigente un bono extraordinario de $70.000, establecido desde marzo de 2024.
Con esto, los montos quedan así:
- la jubilación mínima alcanza $390.277,18 con el bono incluido;
- la jubilación máxima llega a $2.155.162,17;
- la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $326.221,74;
- y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez suman $294.194,02.
Estos ajustes aseguran que los beneficiarios de ANSES reciban sus haberes actualizados y el bono correspondiente.
A quiénes les corresponderán los bonos de septiembre
El Gobierno confirmó que seguirá pagando el bono de $70.000 como refuerzo de ingresos para los beneficiarios de ANSES con haberes más bajos, aunque con un alcance más acotado.
Recibirán el bono completo los jubilados y pensionados cuyos ingresos sean de hasta $320.277,17. En tanto, quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un bono proporcional, diseñado para que su ingreso final llegue a $390.277,17, garantizando así un alivio económico a los sectores más vulnerables sin modificar la estructura general de los pagos.
Calendario de pagos de septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
