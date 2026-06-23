ANSES: quiénes podrán cobrar hasta $363.000 en junio 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el sexto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Cuánto tiempo se puede cobrar el beneficio
La duración de la Prestación por Desempleo depende directamente de la cantidad de aportes realizados antes de perder el trabajo. Quienes registren entre seis y once meses de aportes podrán percibir dos cuotas. Para quienes hayan aportado entre 12 y 23 meses, el beneficio se extenderá durante cuatro pagos.
Los trabajadores con entre 24 y 35 meses de aportes accederán a ocho cuotas, mientras que aquellos que acumulen 36 meses o más podrán cobrar hasta 12 mensualidades.
Las personas mayores de 45 años cuentan con la posibilidad de acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales, siempre que mantengan las condiciones exigidas para el programa.
Calendario de pagos de ANSES en junio
ANSES informó que el cronograma de pagos se organizará de acuerdo con la terminación del DNI. Los titulares con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el 19 de junio. Los documentos terminados en 2 y 3 percibirán el beneficio el 22 de junio.
Por su parte, quienes tengan DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 23 de junio. Los finalizados en 6 y 7 lo harán el 24 de junio, mientras que los documentos terminados en 8 y 9 recibirán el pago el 25 de junio.
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