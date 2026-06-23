ANSES: quiénes podrán cobrar hasta $363.000 en junio 2026

Cuánto tiempo se puede cobrar el beneficio

La duración de la Prestación por Desempleo depende directamente de la cantidad de aportes realizados antes de perder el trabajo. Quienes registren entre seis y once meses de aportes podrán percibir dos cuotas. Para quienes hayan aportado entre 12 y 23 meses, el beneficio se extenderá durante cuatro pagos.

Los trabajadores con entre 24 y 35 meses de aportes accederán a ocho cuotas, mientras que aquellos que acumulen 36 meses o más podrán cobrar hasta 12 mensualidades.

Las personas mayores de 45 años cuentan con la posibilidad de acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales, siempre que mantengan las condiciones exigidas para el programa.

Calendario de pagos de ANSES en junio

ANSES informó que el cronograma de pagos se organizará de acuerdo con la terminación del DNI. Los titulares con DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el 19 de junio. Los documentos terminados en 2 y 3 percibirán el beneficio el 22 de junio.

Por su parte, quienes tengan DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 23 de junio. Los finalizados en 6 y 7 lo harán el 24 de junio, mientras que los documentos terminados en 8 y 9 recibirán el pago el 25 de junio.