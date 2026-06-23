Klose rompió el silencio tras el récord que le arrebató Lionel Messi: su emotiva reacción

Lo cierto es que la postura del alemán no tomó por sorpresa a quienes habían seguido sus declaraciones en los días anteriores. Antes del inicio de la segunda jornada del Mundial, Klose ya había reconocido que veía muy posible que Messi terminara superando su marca durante el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Lejos de mostrarse preocupado por perder el récord, aseguró que consideraba justo que el argentino ocupara ese lugar.

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“Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, había manifestado días antes en una entrevista con el mismo medio alemán. Además, en aquella conversación definió al rosarino como “un genio”, un concepto que volvió a cobrar fuerza después de la histórica actuación frente a Austria.

El camino de Messi hacia la cima comenzó en este Mundial cuando llegó a la competencia necesitando tres goles para alcanzar la marca del alemán. El triplete frente a Argelia le permitió igualarlo rápidamente y apenas unos días después, con su doblete ante Austria, quedó en soledad en lo más alto de la tabla histórica. Ahora, con la clasificación asegurada, el capitán tendrá nuevas oportunidades para ampliar una cifra que ya lo ubica en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol mundial.