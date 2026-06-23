Klose rompió el silencio tras el récord que le arrebató Lionel Messi: su emotiva reacción
El histórico goleador alemán reaccionó luego de que el capitán argentino se convirtiera en el máximo artillero de todos los tiempos en las Copas del Mundo.
Lionel Messi sigue acumulando hitos que parecen difíciles de igualar. En la victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante Austria en la segunda fecha del Mundial 2026, el rosarino convirtió los dos goles del encuentro y alcanzó una marca que durante más de una década pareció inalcanzable: transformarse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.
Con esos tantos, el capitán albiceleste llegó a las 18 conquistas mundialistas y superó el registro de 16 que pertenecía a Miroslav Klose. El exdelantero alemán había establecido esa cifra tras disputar cuatro Mundiales con su selección y mantenía el liderazgo desde Brasil 2014, torneo en el que además logró consagrarse campeón del mundo.
La expectativa por conocer la reacción de Klose era enorme. El alemán no solo había sido dueño de uno de los récords más prestigiosos del fútbol internacional, sino que además había seguido muy de cerca el recorrido de Messi en esta Copa del Mundo. Apenas consumada la nueva marca del argentino, el exatacante decidió pronunciarse públicamente y lo hizo con palabras cargadas de admiración.
La reacción de Klose tras la actuación histórica de Lionel Messi en el Mundial 2026
“¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró Klose al diario alemán Süddeutsche Zeitung. La frase rápidamente recorrió medios de todo el planeta y fue celebrada por fanáticos de distintas selecciones, que destacaron la elegancia con la que el exfutbolista asumió el final de su récord histórico.
Lo cierto es que la postura del alemán no tomó por sorpresa a quienes habían seguido sus declaraciones en los días anteriores. Antes del inicio de la segunda jornada del Mundial, Klose ya había reconocido que veía muy posible que Messi terminara superando su marca durante el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Lejos de mostrarse preocupado por perder el récord, aseguró que consideraba justo que el argentino ocupara ese lugar.
“Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, había manifestado días antes en una entrevista con el mismo medio alemán. Además, en aquella conversación definió al rosarino como “un genio”, un concepto que volvió a cobrar fuerza después de la histórica actuación frente a Austria.
El camino de Messi hacia la cima comenzó en este Mundial cuando llegó a la competencia necesitando tres goles para alcanzar la marca del alemán. El triplete frente a Argelia le permitió igualarlo rápidamente y apenas unos días después, con su doblete ante Austria, quedó en soledad en lo más alto de la tabla histórica. Ahora, con la clasificación asegurada, el capitán tendrá nuevas oportunidades para ampliar una cifra que ya lo ubica en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario