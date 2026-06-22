Tragedia en Mar del Plata: el parte médico oficial de los seis heridos tras el grave accidente
El Ministerio de Salud bonaerense detalló el estado de las personas que ingresaron de urgencia al Hospital Interzonal luego del siniestro vial ocurrido esta tarde en la zona del Skate Park.
A raíz del trágico accidente de tránsito registrado este lunes por la tarde en la zona costera de Mar del Plata, en las inmediaciones del denominado “Skate Park”, las autoridades sanitarias bonaerenses difundieron el primer informe oficial sobre el estado de las víctimas.
Según el reporte emitido a las 21:00 horas por el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Oscar Alende”, seis personas ingresaron al establecimiento con distintas lesiones y grados de consideración, mientras que se confirmó el fallecimiento de una mujer en el mismo sitio del hecho.
El personal de emergencias del nosocomio activó de inmediato los protocolos de asistencia y contención para estabilizar a los heridos, quienes permanecen bajo estricta observación médica.
Trágico accidente en Mar del Plata: el estado de salud de los pacientes internados
El parte médico oficial provisto por la institución detalla la situación de cada uno de los afectados:
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Menor de edad asistido:
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Un adolescente de 15 años: Presenta traumatismos faciales y la fractura de uno de sus miembros superiores.
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Pacientes adultos (cinco personas):
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Un hombre: Sufrió traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una fractura de fémur.
Una mujer: Registra traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo.
Una mujer: Presenta fractura de cadera.
Una mujer: Sufrió una fractura de fémur.
Una mujer: Se encuentra con un cuadro de traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.
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Atención coordinada y próximo reporte
Desde la dirección del nosocomio informaron que todos los pacientes están siendo evaluados de manera permanente y reciben los cuidados específicos por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, abocados a monitorear su evolución clínica hora a hora.
A fin de centralizar la información y evitar versiones cruzadas, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires comunicó que las novedades vinculadas a este trágico suceso se canalizarán estrictamente a través del área de comunicación de la institución, programando la difusión del próximo parte médico oficial para este martes 23 de junio a las 09:30 horas.
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