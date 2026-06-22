Tragedia en Mar del Plata: el parte médico oficial de los seis heridos tras el grave accidente

Trágico accidente en Mar del Plata: el estado de salud de los pacientes internados

El parte médico oficial provisto por la institución detalla la situación de cada uno de los afectados:

Menor de edad asistido: Un adolescente de 15 años: Presenta traumatismos faciales y la fractura de uno de sus miembros superiores.

Pacientes adultos (cinco personas): Un hombre: Sufrió traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una fractura de fémur. Una mujer: Registra traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo. Una mujer: Presenta fractura de cadera. Una mujer: Sufrió una fractura de fémur. Una mujer: Se encuentra con un cuadro de traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.



Atención coordinada y próximo reporte

Desde la dirección del nosocomio informaron que todos los pacientes están siendo evaluados de manera permanente y reciben los cuidados específicos por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, abocados a monitorear su evolución clínica hora a hora.

A fin de centralizar la información y evitar versiones cruzadas, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires comunicó que las novedades vinculadas a este trágico suceso se canalizarán estrictamente a través del área de comunicación de la institución, programando la difusión del próximo parte médico oficial para este martes 23 de junio a las 09:30 horas.