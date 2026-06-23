Sturzenegger anunció que la Ruta 14 será habilitada para autos de conducción autónoma

Sturzenegger también se refirió a la posibilidad de que Tesla, le empresa de Elon Musk, desembarque oficialmente en el país, luego de haber avanzado en otros mercados de la región como Chile y Colombia. Sin embargo consideró que para alcanzar dicho objetivo el Gobierno deberá trabajar para generar las condiciones necesarias.

“Tenemos que ponernos a trabajar en eso”, aseguró y recordó que el acuerdo comercial con los Estados Unidos contempla un cupo para la importación de vehículos sin aranceles. En ese sentido, sostuvo que el ingreso de automóviles con sistemas de conducción autónoma es “absolutamente central”.

Explicó además que la modificación de las regulaciones busca evitar que las normas actuales impidan la implementación de avances tecnológicos en materia de transporte.

autonomo auto.jpg Todavía falta para la llegada de los coches autónomos

“Entiendo que por ahí alguno me escucha y piensa que es ciencia ficción, pero lo que pasa es que si el país no genera el mecanismo para permitir eso, entonces nunca va a ocurrir”, insistió.

Según el ministro libertario, la adecuación del marco legal permitirá que Argentina pueda incorporar estos vehículos cuando su uso se encuentre más extendido a nivel internacional.

Seguridad vial

El ministro Sturzenegger vinculó la conducción autónoma con una posible disminución de los accidentes de tránsito, especialmente en rutas nacionales. En ese sentido señaló que uno de los principales factores detrás de las muertes en siniestros viales son los choques frontales y consideró que esa situación podría reducirse con vehículos equipados con estos sistemas.

“Una ruta va y vuelve, esos autos no chocan, no pueden chocar nunca de frente”, afirmó.

Autos autonomos 1

Además, Sturzenegger indicó que la seguridad vial no depende únicamente de la tecnología, sino también del estado de la infraestructura y de las condiciones de los vehículos que circulan.

En ese contexto, mencionó el costo de los neumáticos en Argentina como uno de los factores que influyen en la problemática. Según explicó, los precios elevados llevaron durante años a que algunos conductores demoraran el reemplazo de las cubiertas, una situación que, a su criterio, también impactó en los niveles de siniestralidad.

La Ruta Nacional 14 es conocida como uno de los principales corredores del Mercosur por su conexión con Brasil y el tránsito comercial de la región.