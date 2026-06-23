Kylian Mbappé habló sobre Lionel Messi: "No me fijo en lo que hace para nada"
El delantero francés fue consultado por el extraordinario presente del capitán argentino en el Mundial 2026 y respondió de manera contundente.
La lucha por los grandes premios individuales del Mundial 2026 tiene dos nombres que sobresalen por encima del resto: Lionel Messi y Kylian Mbappé. Una vez más, como ya ocurrió en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, ambos futbolistas se encuentran entre los máximos candidatos a liderar las estadísticas ofensivas y conducir a sus selecciones hacia las instancias decisivas del torneo.
El argentino atraviesa un comienzo arrollador. Después de convertir tres goles frente a Argelia y un doblete contra Austria, alcanzó las cinco anotaciones y se ubicó como máximo goleador de la competencia. Además, logró transformarse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, un récord que hasta hace pocos días pertenecía al alemán Miroslav Klose.
Mbappé tampoco se queda atrás. El atacante francés volvió a demostrar su enorme capacidad goleadora al marcar dos tantos en la victoria de Francia sobre Irak. Gracias a esa actuación llegó a cuatro goles en el campeonato y quedó a apenas una conquista de Messi en la tabla de goleadores, manteniendo viva una competencia que despierta enorme interés entre los fanáticos.
Las declaraciones de Mbappé tras su doblete y también el de Messi
Tras el encuentro, el delantero del Real Madrid fue consultado sobre el desempeño del capitán argentino y la posibilidad de competir con él por distintos récords individuales. Lejos de mostrarse pendiente de los números del rosarino, el francés aseguró que su principal preocupación pasa por el rendimiento de su propio equipo.
“Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más”, expresó Mbappé al analizar el presente del futbolista argentino. Más adelante reforzó esa postura y dejó una frase que rápidamente tuvo repercusión en medios y redes sociales: “No me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo”.
Las declaraciones no significaron una falta de reconocimiento hacia la "Pulga", sino más bien una muestra de concentración en los objetivos de Les Bleus. La "Tortuga" sabe que el seleccionado galo vuelve a estar entre los grandes candidatos al título y considera que el enfoque debe mantenerse en el rendimiento colectivo antes que en las estadísticas personales.
Mientras tanto, la Copa del Mundo promete ofrecer nuevos capítulos de esta apasionante competencia. La Albiceleste enfrentará a Jordania en la última fecha de la fase de grupos con la clasificación asegurada, un escenario que podría permitirle a Messi seguir incrementando sus registros. Francia, en cambio, tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Noruega, en un partido que también pondrá cara a cara a Mbappé con Erling Haaland, otro de los delanteros que pelea en la tabla de goleadores.
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