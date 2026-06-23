Kylian Mbappé habló sobre Lionel Messi: "No me fijo en lo que hace para nada"

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Las declaraciones no significaron una falta de reconocimiento hacia la "Pulga", sino más bien una muestra de concentración en los objetivos de Les Bleus. La "Tortuga" sabe que el seleccionado galo vuelve a estar entre los grandes candidatos al título y considera que el enfoque debe mantenerse en el rendimiento colectivo antes que en las estadísticas personales.

Mientras tanto, la Copa del Mundo promete ofrecer nuevos capítulos de esta apasionante competencia. La Albiceleste enfrentará a Jordania en la última fecha de la fase de grupos con la clasificación asegurada, un escenario que podría permitirle a Messi seguir incrementando sus registros. Francia, en cambio, tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Noruega, en un partido que también pondrá cara a cara a Mbappé con Erling Haaland, otro de los delanteros que pelea en la tabla de goleadores.