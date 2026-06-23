Qué es el snus, el producto que volvió a generar debate tras una imagen de Michael Olise
Una fotografía difundida por el futbolista francés durante el Mundial 2026 reabrió la discusión sobre el consumo de este derivado del tabaco que gana presencia en el fútbol europeo.
Michael Olise se ha convertido en una de las grandes figuras de Francia en el Mundial 2026. Su talento y capacidad para desequilibrar rivales lo posicionan entre los jugadores más destacados del torneo. Sin embargo, en las últimas horas su nombre apareció en los medios por un motivo ajeno al fútbol. Una imagen compartida en redes sociales mostró un pequeño envase entre sus pertenencias y generó una fuerte discusión sobre el consumo de snus dentro del deporte profesional.
El episodio se produjo cuando el atacante publicó una fotografía desde el vestuario francés. En la imagen podían verse su camiseta, elementos personales y un recipiente redondo que rápidamente fue identificado por numerosos usuarios. Se trataba de una caja de snus, un producto ampliamente conocido en algunos países europeos y asociado al consumo de nicotina.
¿Qué es el snus? El producto que consume la estrella de Francia
El snus es una variedad de tabaco húmedo que se presenta en pequeñas bolsas. A diferencia de los cigarrillos tradicionales, no se fuma ni genera humo. Su utilización consiste en colocar el contenido entre la encía y el labio superior durante varios minutos para que la nicotina sea absorbida directamente por las mucosas de la boca. Este método de consumo ha ganado adeptos en distintos ámbitos, incluido el deporte profesional.
Aunque su comercialización está permitida en algunos países, su venta se encuentra restringida o prohibida en buena parte de la Unión Europea. En Estados Unidos, en cambio, puede adquirirse legalmente. Esa diferencia regulatoria explica parte del debate que suele rodear al producto, especialmente cuando aparece vinculado a deportistas de alto rendimiento que sirven como referencia para millones de personas.
No es la primera vez que Olise queda relacionado con el snus. Durante su etapa en el fútbol inglés ya habían circulado imágenes similares. Además, distintos estudios y reportes periodísticos sostienen que una porción considerable de jugadores de la Premier League utiliza este producto. Entre quienes lo consumen existe la creencia de que ayuda a controlar la ansiedad, disminuir el estrés o mejorar la concentración antes de los partidos.
¿Qué dicen los especialistas sobre su consumo?
Sin embargo, especialistas en salud advierten que el hecho de no ser un cigarrillo convencional no elimina sus riesgos. El snus contiene tabaco procesado, agua, sal y nicotina, una combinación que puede provocar efectos perjudiciales para el organismo. Entre las consecuencias más señaladas figuran los daños en las encías, problemas en la salud bucal y un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Además, diversos estudios han asociado el consumo prolongado de nicotina con mayores posibilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente en la cavidad oral y el páncreas. Por el momento, ni Olise ni la Federación Francesa de Fútbol (FFF) realizaron declaraciones sobre la fotografía que originó la controversia.
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