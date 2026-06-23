Qué es el snus, el producto que volvió a generar debate tras una imagen de Michael Olise

Aunque su comercialización está permitida en algunos países, su venta se encuentra restringida o prohibida en buena parte de la Unión Europea. En Estados Unidos, en cambio, puede adquirirse legalmente. Esa diferencia regulatoria explica parte del debate que suele rodear al producto, especialmente cuando aparece vinculado a deportistas de alto rendimiento que sirven como referencia para millones de personas.

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No es la primera vez que Olise queda relacionado con el snus. Durante su etapa en el fútbol inglés ya habían circulado imágenes similares. Además, distintos estudios y reportes periodísticos sostienen que una porción considerable de jugadores de la Premier League utiliza este producto. Entre quienes lo consumen existe la creencia de que ayuda a controlar la ansiedad, disminuir el estrés o mejorar la concentración antes de los partidos.

¿Qué dicen los especialistas sobre su consumo?

Sin embargo, especialistas en salud advierten que el hecho de no ser un cigarrillo convencional no elimina sus riesgos. El snus contiene tabaco procesado, agua, sal y nicotina, una combinación que puede provocar efectos perjudiciales para el organismo. Entre las consecuencias más señaladas figuran los daños en las encías, problemas en la salud bucal y un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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Además, diversos estudios han asociado el consumo prolongado de nicotina con mayores posibilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente en la cavidad oral y el páncreas. Por el momento, ni Olise ni la Federación Francesa de Fútbol (FFF) realizaron declaraciones sobre la fotografía que originó la controversia.