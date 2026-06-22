 ANSES: el extra de más de $400.000 que recibirá un grupo de beneficiarios

Desde ANSES indicaron que el depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria habitual donde cada titular cobra la prestación, por lo que no es necesario completar trámites adicionales.

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Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar continúa entregándose junto con la AUH y el monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. La asistencia se mantiene como un apoyo económico gestionado por ANSES para los titulares que cumplen con las condiciones establecidas.

Los importes vigentes durante junio son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

$149.425. Asignación por Embarazo: $72.250.

El pago se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación, sin necesidad de realizar una inscripción previa para quienes ya están alcanzados por el beneficio.

Calendario de pagos de AUH en junio

La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de la AUH para junio, con fechas establecidas de acuerdo con el último número del DNI de cada beneficiario.

El cronograma de acreditación quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

8 de junio. DNI terminados en 1: 9 de junio.

9 de junio. DNI terminados en 2: 10 de junio.

10 de junio. DNI terminados en 3: 11 de junio.

11 de junio. DNI terminados en 4: 12 de junio.

12 de junio. DNI terminados en 5: 16 de junio.

16 de junio. DNI terminados en 6: 17 de junio.

17 de junio. DNI terminados en 7: 18 de junio.

18 de junio. DNI terminados en 8: 19 de junio.

19 de junio. DNI terminados en 9: 22 de junio.

Los titulares pueden revisar el día exacto de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Con la actualización aplicada en junio y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, algunas familias podrán acceder a un ingreso cercano a los $450.000, uno de los montos más altos dentro de las prestaciones sociales actuales.