ANSES: el extra de más de $400.000 que recibirá un grupo de beneficiarios
Mientras crece la expectativa por el aguinaldo, un grupo de familias podría recibir cerca de $450.000 a través de ANSES. Conocé quiénes acceden y los detalles.
La ANSES inició el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026 y aplicó una suba del 2,58% para las prestaciones que se encuentran alcanzadas por la fórmula de movilidad. Con este incremento, algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrían alcanzar ingresos cercanos a los $450.000 durante este mes.
En paralelo, el organismo aclaró que, aunque junio coincide con el cobro del aguinaldo para jubilados y trabajadores registrados, quienes reciben la AUH no acceden a este pago extra. Esto se debe a que la asignación no tiene naturaleza salarial ni forma parte de los beneficios previsionales.
Quiénes cobran casi $450.000 en junio
El beneficio alcanza a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad y que también están incluidas en el programa de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, durante junio, algunos beneficiarios de ANSES podrán recibir un monto cercano a los $450.000.
Los valores establecidos para este mes quedan conformados de la siguiente manera:
- AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.
- Tarjeta Alimentar: $72.250.
La suma de ambas prestaciones da como resultado un total de $449.780,06 acreditado durante el período.
Desde ANSES indicaron que el depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria habitual donde cada titular cobra la prestación, por lo que no es necesario completar trámites adicionales.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar continúa entregándose junto con la AUH y el monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. La asistencia se mantiene como un apoyo económico gestionado por ANSES para los titulares que cumplen con las condiciones establecidas.
Los importes vigentes durante junio son:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
- Asignación por Embarazo: $72.250.
El pago se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación, sin necesidad de realizar una inscripción previa para quienes ya están alcanzados por el beneficio.
Calendario de pagos de AUH en junio
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de la AUH para junio, con fechas establecidas de acuerdo con el último número del DNI de cada beneficiario.
El cronograma de acreditación quedó organizado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: 8 de junio.
- DNI terminados en 1: 9 de junio.
- DNI terminados en 2: 10 de junio.
- DNI terminados en 3: 11 de junio.
- DNI terminados en 4: 12 de junio.
- DNI terminados en 5: 16 de junio.
- DNI terminados en 6: 17 de junio.
- DNI terminados en 7: 18 de junio.
- DNI terminados en 8: 19 de junio.
- DNI terminados en 9: 22 de junio.
Los titulares pueden revisar el día exacto de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Con la actualización aplicada en junio y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, algunas familias podrán acceder a un ingreso cercano a los $450.000, uno de los montos más altos dentro de las prestaciones sociales actuales.
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