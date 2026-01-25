ANSES: quienes podrán cobrar hasta $60.000 en enero

Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas)

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Progresar Superior

Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)

Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Desde ANSES aclararon que quienes no perciban el refuerzo en enero podrán hacerlo en febrero, una vez que se regularice la certificación institucional.

Requisitos para cobrar el pago extra de Progresar

El cobro del 20% retenido alcanza a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, cada una con condiciones específicas.

En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado en una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre de 2025, la cual debe ser validada por la institución educativa antes del 30 de diciembre. Además, no deben registrar materias adeudadas al cierre del ciclo lectivo.

Para Progresar Superior, los requisitos incluyen ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo. Esta información debe ser correctamente cargada por la institución correspondiente.

ANSES remarcó que el factor determinante es la certificación institucional. Según lo establecido en la Resolución 388/2025, la escuela, terciario o universidad debe informar correctamente la condición académica del estudiante. En caso de demoras, el pago podrá realizarse en febrero si se cumplen los requisitos del programa.