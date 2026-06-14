ANSES: la fecha confirmada para el pago de los Vouchers Educativos

De esta manera, las familias comenzarán a percibir una asistencia que se extenderá hasta diciembre de este año, siempre que continúen cumpliendo con las condiciones establecidas por el programa.

Cuánto dinero se cobra por los vouchers educativos

El beneficio está dirigido a familias con hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con aporte estatal igual o superior al 75%.

La asistencia alcanza a estudiantes de:

Nivel inicial.

Nivel primario.

Nivel secundario.

Además, para acceder al programa es necesario que el grupo familiar no supere el límite de ingresos equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Desde el organismo recordaron que se otorga un voucher por cada hijo que cumpla los requisitos y que el beneficio es compatible con otras prestaciones sociales otorgadas por el Estado nacional.

Quién recibe el pago del beneficio

ANSES también explicó cómo se determina qué integrante del grupo familiar recibe el dinero.

Cuando existe un único responsable parental registrado, será esa persona quien cobre la asistencia.

En los casos donde haya dos responsables, el beneficio será percibido por quien conviva con el estudiante.

Si ambos padres conviven con el alumno, el pago se realizará a la madre, salvo que solamente uno de ellos tenga registrado un medio de cobro habilitado en el organismo.

Por otra parte, cuando exista una tutela legal, la asistencia será depositada a la persona que tenga a cargo al estudiante.

Un requisito clave para no perder el beneficio

Las autoridades remarcaron que el mantenimiento de los vouchers educativos está directamente vinculado con el cumplimiento del pago de las cuotas escolares.

Si una familia acumula dos cuotas impagas, el beneficio quedará suspendido de manera temporal hasta que se regularice la situación.

Una vez cancelada la deuda, los montos retenidos podrán recuperarse de forma retroactiva.

Sin embargo, la normativa establece una condición más estricta para quienes registren tres cuotas impagas consecutivas: en esos casos, el beneficio será dado de baja de manera definitiva y no podrá recuperarse.