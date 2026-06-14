ANSES: la fecha confirmada para el pago de los Vouchers Educativos
El plazo para inscribirse finalizó el 16 de mayo y los padres deberán certificar su regularidad académica para recibir estos montos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrecerá Vouchers Educativos para que las familias puedan cubrir la educación de los jóvenes con el fin de ayudar a que los hijos no dejen sus estudios por no poder costear las cuotas escolares, por lo que este aportará una suma para pagar una parte de ellas.
El plazo para inscribirse al programa de Vouchers finalizó el 16 de mayo. No hay límite de hijos para inscribir, pero es importante tener en cuenta que los padres deberán certificar su regularidad académica para recibir estos montos.
ANSES confirmó la fecha de pago de los vouchers educativos
El pago correspondiente a junio se realizará el próximo viernes 12 de junio para todos los beneficiarios que fueron aprobados dentro de la convocatoria 2026.
La acreditación se efectuará a través del medio de cobro informado por cada titular en Mi ANSES, ya sea una cuenta bancaria o una billetera virtual habilitada para recibir prestaciones sociales.
De esta manera, las familias comenzarán a percibir una asistencia que se extenderá hasta diciembre de este año, siempre que continúen cumpliendo con las condiciones establecidas por el programa.
Cuánto dinero se cobra por los vouchers educativos
El beneficio está dirigido a familias con hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con aporte estatal igual o superior al 75%.
La asistencia alcanza a estudiantes de:
- Nivel inicial.
- Nivel primario.
- Nivel secundario.
Además, para acceder al programa es necesario que el grupo familiar no supere el límite de ingresos equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Desde el organismo recordaron que se otorga un voucher por cada hijo que cumpla los requisitos y que el beneficio es compatible con otras prestaciones sociales otorgadas por el Estado nacional.
Quién recibe el pago del beneficio
ANSES también explicó cómo se determina qué integrante del grupo familiar recibe el dinero.
Cuando existe un único responsable parental registrado, será esa persona quien cobre la asistencia.
En los casos donde haya dos responsables, el beneficio será percibido por quien conviva con el estudiante.
Si ambos padres conviven con el alumno, el pago se realizará a la madre, salvo que solamente uno de ellos tenga registrado un medio de cobro habilitado en el organismo.
Por otra parte, cuando exista una tutela legal, la asistencia será depositada a la persona que tenga a cargo al estudiante.
Un requisito clave para no perder el beneficio
Las autoridades remarcaron que el mantenimiento de los vouchers educativos está directamente vinculado con el cumplimiento del pago de las cuotas escolares.
Si una familia acumula dos cuotas impagas, el beneficio quedará suspendido de manera temporal hasta que se regularice la situación.
Una vez cancelada la deuda, los montos retenidos podrán recuperarse de forma retroactiva.
Sin embargo, la normativa establece una condición más estricta para quienes registren tres cuotas impagas consecutivas: en esos casos, el beneficio será dado de baja de manera definitiva y no podrá recuperarse.
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