ANSES: el aumento confirmado para jubilados y pensionados en julio 2026
La medida forma parte del esquema de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales tomando como referencia la evolución de la inflación.
Este incremento genera expectativa entre millones de beneficiarios que dependen de las prestaciones previsionales para afrontar sus gastos diarios. Además del aumento correspondiente, los sectores de menores ingresos continuarán contando con un refuerzo económico adicional.
La actualización impactará tanto en quienes cobran la jubilación mínima como en aquellos beneficiarios que perciben montos superiores. También alcanzará a otras prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Cómo se calcula el aumento para jubilados
El incremento de los haberes de ANSES se determina a partir del índice de inflación mensual. Bajo este mecanismo, las jubilaciones, pensiones y diferentes asignaciones se actualizan siguiendo la variación de precios registrada previamente.
De esta manera, el porcentaje correspondiente a julio se calcula con base en los datos inflacionarios del mes anterior. Este sistema busca que los ingresos previsionales tengan ajustes más frecuentes frente a los cambios económicos.
La actualización alcanza a jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. A esto se suma el pago del bono extraordinario destinado principalmente a quienes tienen ingresos más bajos.
La jubilación mínima volvería a subir
Con la nueva actualización, la jubilación mínima tendrá otro aumento durante julio de 2026. Este cambio representa una mejora nominal en los ingresos de millones de adultos mayores.
Además, quienes perciban el haber mínimo recibirán el bono extraordinario de $70.000, que funciona como un complemento para reforzar los ingresos mensuales de los beneficiarios alcanzados por la medida.
Este refuerzo continuará siendo una ayuda importante para los jubilados que deben afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos, transporte y servicios.
También recibirán la actualización otras prestaciones como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), que se ajustarán siguiendo el mismo criterio.
Qué ocurrirá con la jubilación máxima
El aumento también alcanzará a los jubilados que cobran los haberes más altos del sistema previsional. En estos casos, se aplicará el mismo porcentaje de actualización establecido para el resto de los beneficiarios.
A diferencia de quienes reciben la mínima, los titulares de la jubilación máxima no acceden al bono extraordinario, pero sí tendrán el incremento correspondiente en sus ingresos mensuales.
Con esta nueva actualización, ANSES aplicará otro ajuste dentro del calendario previsto para 2026, alcanzando a millones de jubilados y pensionados de todo el país.
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