ANSES: el aumento confirmado para jubilados y pensionados en julio 2026

La jubilación mínima volvería a subir

Con la nueva actualización, la jubilación mínima tendrá otro aumento durante julio de 2026. Este cambio representa una mejora nominal en los ingresos de millones de adultos mayores.

Además, quienes perciban el haber mínimo recibirán el bono extraordinario de $70.000, que funciona como un complemento para reforzar los ingresos mensuales de los beneficiarios alcanzados por la medida.

Este refuerzo continuará siendo una ayuda importante para los jubilados que deben afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos, transporte y servicios.

También recibirán la actualización otras prestaciones como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), que se ajustarán siguiendo el mismo criterio.

Qué ocurrirá con la jubilación máxima

El aumento también alcanzará a los jubilados que cobran los haberes más altos del sistema previsional. En estos casos, se aplicará el mismo porcentaje de actualización establecido para el resto de los beneficiarios.

A diferencia de quienes reciben la mínima, los titulares de la jubilación máxima no acceden al bono extraordinario, pero sí tendrán el incremento correspondiente en sus ingresos mensuales.

Con esta nueva actualización, ANSES aplicará otro ajuste dentro del calendario previsto para 2026, alcanzando a millones de jubilados y pensionados de todo el país.