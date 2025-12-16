ANSES: quiénes son las personas que recibirán un bono de $50.000 en diciembre
ANSES anunció que en diciembre los jubilados y pensionados de menores ingresos recibirán bonos reducidos que pueden superar los $50.000 según su haber.
Diciembre llega con novedades de ANSES para jubilados, incluyendo aumentos, refuerzos y bonos de hasta $50.000 que se suman al extra de $70.000, buscando asegurar un ingreso mínimo y compensar la inflación. Enterate acá ante los beneficios para los inscriptos.
Bono de jubilados en diciembre: quiénes cobran y cuánto
El Gobierno nacional confirmó que el bono mensual de $70.000 sigue vigente en diciembre para jubilados, pensionados y titulares de la PUAM con los haberes más bajos, aunque el nuevo haber mínimo modificó los topes de acceso.
Quienes cobran el bono completo son los que perciben hasta el haber mínimo, que en diciembre quedó fijado en $340.879,59, llevando el ingreso total del mes a $410.879,59 con el bono incluido.
En cambio, quienes tienen haberes entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, diseñado para completar el tope total de $410.879,59. Por ejemplo, si el haber es de $360.879,59, el extra será de $50.000, cubriendo la diferencia hasta el límite establecido. Así, los bonos este mes variarán entre $1 y $50.000 según cada caso.
Quedan fuera del beneficio los jubilados y pensionados que cobren más de $410.879,59 o tengan incompatibilidades específicas, como quienes perciben dos beneficios que superen el tope.
Cómo quedan los haberes de diciembre con aumento y bono
Tras el aumento del 2,3% y la continuidad del bono de refuerzo, ANSES actualizó los montos de diciembre para jubilados y beneficiarios:
- La jubilación mínima con el bono incluido alcanza los $410.879,59, mientras que la máxima llega a $2.363.160,10.
- Para la PUAM, el haber mensual queda en $342.624,77, y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $381.653,76.
En ambos casos, PUAM y PNC, el bono se aplica siguiendo las mismas reglas que rigen para el haber mínimo, garantizando un refuerzo acorde a cada beneficio.
Cuándo se cobra el bono de ANSES: fechas según terminación de DNI
El pago del bono se realiza de manera automática junto con la jubilación, respetando la fecha establecida en el calendario oficial de ANSES:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI 0: 9 de diciembre
- DNI 1: 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI 8 y 9: 23 de diciembre
