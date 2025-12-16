ANSES: quiénes son las personas que recibirán un bono de $50.000 en diciembre

Anses APP (1).png

Cómo quedan los haberes de diciembre con aumento y bono

Tras el aumento del 2,3% y la continuidad del bono de refuerzo, ANSES actualizó los montos de diciembre para jubilados y beneficiarios:

La jubilación mínima con el bono incluido alcanza los $410.879,59, mientras que la máxima llega a $2.363.160,10.

Para la PUAM, el haber mensual queda en $342.624,77, y las Pensiones No Contributivas (PNC) en $381.653,76.

En ambos casos, PUAM y PNC, el bono se aplica siguiendo las mismas reglas que rigen para el haber mínimo, garantizando un refuerzo acorde a cada beneficio.

Cuándo se cobra el bono de ANSES: fechas según terminación de DNI

El pago del bono se realiza de manera automática junto con la jubilación, respetando la fecha establecida en el calendario oficial de ANSES:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: