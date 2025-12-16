ANSES: el pago de hasta $300.000 que beneficia a un grupo de desempleados
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Cómo hacer el trámite
Para hacer el trámite de forma presencial, se debe sacar turno en la web de ANSES, asistir con DNI y documentación necesaria y completar la solicitud en la oficina. Sin embargo, también es posible realizarlo de forma online siguiendo estos pasos:
- Presentar y digitalizar la documentación requerida.
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Iniciar la Atención Virtual y seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
- Completar la declaración jurada y subir los archivos solicitados.
Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en diciembre
El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses. El tope está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y para diciembre es de $ 334.800. El Gobierno fijó incrementos hasta agosto de 2026:
- Diciembre 2025: $ 334.800 (+1,95%)
- Enero 2026: $ 341.000 (+1,85%)
- Febrero 2026: $ 346.800 (+1,70%)
- Marzo 2026: $ 352.400 (+1,61%)
- Abril 2026: $ 357.800 (+1,53%)
- Mayo 2026: $ 363.000 (+1,45%)
- Junio 2026: $ 367.800 (+1,32%)
- Julio 2026: $ 372.400 (+1,25%)
- Agosto 2026: $ 376.600 (+1,13%)
