ANSES: los descuentos y reintegros confirmados para los jubilados en diciembre
Los afiliados al ANSES accederán a múltiples beneficios exclusivos gracias a este programa, diseñado para mejorar su experiencia y bienestar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece el programa Beneficios Capital Humano, con más de 7.000 comercios y bancos adheridos en todo el país, donde los afiliados pueden aprovechar descuentos de hasta 20% en supermercados y otros locales.
Qué son y cómo funcionan los beneficios de ANSES
Los beneficios de ANSES incluyen descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados a través del programa Beneficios Capital Humano. Solo hay que pagar con la tarjeta de débito en comercios adheridos para aprovecharlos de manera simple y sin trámites.
Descuentos del 10% y 20% en supermercados y perfumería con tu tarjeta de débito
- Banco Nación ofrece un reintegro del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito usando la app BNA+ MODO, con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.
- Banco Galicia brinda hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes de $20.000 y $12.000 según el rubro.
- Banco Supervielle da 20% de descuento en supermercados los martes, combinando tarjeta de débito y QR hasta un tope de reintegro de $40.000.
- En farmacias, Banco Supervielle ofrece 50% de descuento los martes con tarjeta de débito o QR, y 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito.
- Comprando en la tienda Supervielle de Mercado Libre se obtiene 15% de descuento con débito y hasta 12 cuotas sin interés con crédito, según el día y el rubro.
- La cuenta remunerada permite recibir rendimientos diarios sobre el dinero acreditado en Banco Nación (hasta $500.000) o Banco Galicia (sin tope), con tasas vigentes disponibles en los canales oficiales.
- Todos estos beneficios forman parte del programa Beneficios Capital Humano de ANSES, combinando descuentos, reintegros y facilidades de pago para jubilados y pensionados.
La lista de comercios y supermercados adheridos a beneficios ANSES
- Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope, no acumulable.
- Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% en casi todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Sin tope, no acumulable.
- Josimar: 15% en todos los rubros, incluyendo carnes. Sin tope, no acumulable.
- Carrefour: 10% en casi todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Tope $35.000, no acumulable.
- Día: 10% en todos los rubros, incluyendo carnes. Tope $2.000 por transacción, sí acumulable.
- Changomas: 10% en casi todos los rubros, excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Tope $1.000 por transacción y $15.000 mensual, no acumulable.
- Otros comercios adheridos: Tope $1.000 por transacción, incluye todos los productos y sí acumulable.
Se puede consultar la lista completa en la sección “Comercios” de la web oficial de ANSES.
