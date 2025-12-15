ANSES: las prestaciones que no recibirán el aguinaldo en diciembre
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
Las prestaciones de ANSES que no reciben aguinaldo en diciembre 2025
El aguinaldo no aplica para las siguientes prestaciones sociales:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Asignación por Embarazo
Seguro de Desempleo
Becas Progresar
Programas complementarios sin carácter previsional
Estas prestaciones son beneficios sociales no contributivos, por lo que no incluyen el Sueldo Anual Complementario. Los titulares de estos programas reciben montos actualizados según la movilidad establecida, pero no acceden al refuerzo adicional que sí obtienen los jubilados y pensionados.
Monto de las asignaciones de ANSES en diciembre 2025
Los montos de las asignaciones se actualizaron con un ajuste del 2,3% según el índice de inflación de octubre. Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.467 por menor a cargo (se paga el 80% en diciembre, $97.974, y el 20% restante, $24.493, al presentar la Libreta AUH).
AUH por discapacidad: $398.697 (pago mensual directo de $318.957,60, con un 20% retenido de $79.739,40 hasta presentar la documentación).
Tarjeta Alimentar (complemento para familias con AUH):
-
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
-
Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.
El monto total a cobrar en diciembre varía según la cantidad de hijos:
-
Familias con 1 hijo: $150.224 (AUH + Tarjeta Alimentar)
Familias con 2 hijos: $277.884 (AUH × 2 + Tarjeta Alimentar)
Familias con 3 hijos: $401.984 (AUH × 3 + Tarjeta Alimentar)
Calendario de pagos de diciembre 2025
El calendario de pagos para las asignaciones se organiza según la terminación del DNI del titular:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
-
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo:
-
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad:
-
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de diciembre al 12 de enero
