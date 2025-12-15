ANSES: las prestaciones que no recibirán el aguinaldo en diciembre

Monto de las asignaciones de ANSES en diciembre 2025

Los montos de las asignaciones se actualizaron con un ajuste del 2,3% según el índice de inflación de octubre. Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.467 por menor a cargo (se paga el 80% en diciembre, $97.974, y el 20% restante, $24.493, al presentar la Libreta AUH).

AUH por discapacidad : $398.697 (pago mensual directo de $318.957,60, con un 20% retenido de $79.739,40 hasta presentar la documentación).

Tarjeta Alimentar (complemento para familias con AUH):

Un hijo: $52.250



Dos hijos: $81.936



Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

El monto total a cobrar en diciembre varía según la cantidad de hijos:

Familias con 1 hijo: $150.224 (AUH + Tarjeta Alimentar)

Familias con 2 hijos: $277.884 (AUH × 2 + Tarjeta Alimentar)

Familias con 3 hijos: $401.984 (AUH × 3 + Tarjeta Alimentar)

Calendario de pagos de diciembre 2025

El calendario de pagos para las asignaciones se organiza según la terminación del DNI del titular:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):