ANSES: el grupo que ya no podrá cobrar la AUH porque fue dado de baja

La suspensión del pago también se comunica por correo electrónico y a través de notificaciones internas de la plataforma. La medida busca mantener la AUH dentro del universo de hogares de mayor vulnerabilidad económica, un enfoque que forma parte del rediseño del sistema de transferencias sociales implementado desde mediados de 2024.

La Resolución 9/2025, que regula el esquema de incrementos del salario mínimo hasta agosto de 2026, también repercute directamente en los requisitos para permanecer en la AUH. Cada modificación del SMVM implica un nuevo límite y obliga a las familias a controlar su situación mes a mes.

Calendario de pagos de AUH y SUAF en diciembre 2025

El organismo ordenó las fechas según la terminación del DNI de cada titular:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Estos pagos incluyen ya los montos ajustados por movilidad y mantienen la estructura de acreditación que ANSES aplica cada mes.

Si bien la actualización del límite afecta a la gran mayoría de los titulares, existen dos grupos que quedan exceptuados:

Trabajadoras y trabajadores de casas particulares

Monotributistas sociales

En estos casos, ANSES no aplica el control de ingresos basado en el salario mínimo, ya que estas categorías corresponden a sectores con ingresos declarados históricamente bajos o inestables.

En el caso del SUAF, los topes son considerablemente superiores. Según la Resolución 361/2025, el límite por ingreso individual es de $2.511.024, mientras que el tope por grupo familiar asciende a $5.022.048. Estos valores están alineados con los ingresos registrados del sector formal y reflejan la estructura salarial vigente.