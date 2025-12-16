ANSES: el grupo que ya no podrá cobrar la AUH porque fue dado de baja
A raíz de la inflación registrada en octubre, el organismo anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones. Los detalles en la nota.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer la inflación de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria, anunció un incremento del 2,3% en cada una de sus prestaciones para el último mes del año.
Dentro del amplio abanico de programas alcanzados por este ajuste, se encuentras las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, el organismo dio a conocer el cronograma de pagos para diciembre, siguiendo el sistema tradicional según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quiénes fueron eliminados del beneficio y porqué
En diciembre de 2025, ANSES confirmó que el ingreso máximo permitido para cobrar la AUH será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que este mes asciende a $334.800. De este modo, cualquier familia cuyos ingresos superen ese valor será dada de baja automáticamente del sistema, aunque tendrá la posibilidad de volver a solicitar la prestación si su situación económica cambia.
Este límite forma parte del marco legal de la asignación desde su creación y está establecido por el artículo 2 del Decreto 1602/2009, que define expresamente la pérdida del derecho si los ingresos del hogar sobrepasan el umbral fijado.
Controles automáticos y notificaciones inmediatas
ANSES explicó que el organismo realiza cruces de datos permanentes con diferentes bases oficiales -AFIP, Migraciones, registros laborales y provinciales- para corroborar la situación económica de cada hogar. “Cuando se detectan ingresos superiores al salario mínimo, la AUH se suspende de manera inmediata y el titular es notificado en Mi ANSES”, señalaron desde el organismo.
La suspensión del pago también se comunica por correo electrónico y a través de notificaciones internas de la plataforma. La medida busca mantener la AUH dentro del universo de hogares de mayor vulnerabilidad económica, un enfoque que forma parte del rediseño del sistema de transferencias sociales implementado desde mediados de 2024.
La Resolución 9/2025, que regula el esquema de incrementos del salario mínimo hasta agosto de 2026, también repercute directamente en los requisitos para permanecer en la AUH. Cada modificación del SMVM implica un nuevo límite y obliga a las familias a controlar su situación mes a mes.
Calendario de pagos de AUH y SUAF en diciembre 2025
El organismo ordenó las fechas según la terminación del DNI de cada titular:
-
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
Estos pagos incluyen ya los montos ajustados por movilidad y mantienen la estructura de acreditación que ANSES aplica cada mes.
Si bien la actualización del límite afecta a la gran mayoría de los titulares, existen dos grupos que quedan exceptuados:
-
Trabajadoras y trabajadores de casas particulares
-
Monotributistas sociales
En estos casos, ANSES no aplica el control de ingresos basado en el salario mínimo, ya que estas categorías corresponden a sectores con ingresos declarados históricamente bajos o inestables.
En el caso del SUAF, los topes son considerablemente superiores. Según la Resolución 361/2025, el límite por ingreso individual es de $2.511.024, mientras que el tope por grupo familiar asciende a $5.022.048. Estos valores están alineados con los ingresos registrados del sector formal y reflejan la estructura salarial vigente.
