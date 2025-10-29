ANSES: se actualizarán los haberes de los jubilados
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para octubre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de julio, que fue del 1,9%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
De cuánto será el aumento de jubilados
Los montos actualizados para octubre 2025 reflejan el aumento del 1,9% en todas las prestaciones. La jubilación mínima pasará a $326.304,88, mientras que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $261.016,96. Las pensiones no contributivas se ubicarán en $228.381,85. Quienes perciban la jubilación máxima recibirán $2.195.498,72.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $117.229,14 por menor a cargo. Sin embargo, los beneficiarios recibirán el 80% del monto ($93.783,31) de manera mensual, ya que ANSES retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
En casos de discapacidad, la AUH completa ascenderá a $381.789,19. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de $58.572,85, y la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a $190.714,27.
El bono de $70.000 continuará vigente en 2026, según el proyecto de Presupuesto anunciado por el presidente Javier Milei. Este beneficio se otorga a jubilados y pensionados con haberes inferiores a $396.304,88. Quienes cobren el monto mínimo ($326.304,88) recibirán el bono completo, mientras que aquellos con ingresos cercanos al límite obtendrán un refuerzo proporcional.
Los valores finales, incluyendo el bono, serán:
- Jubilación Mínima: $396.304,88
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
Calendario de pagos de jubilados
Estas serán las fechas de cobro confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones en septiembre:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario