ANSES: quiénes son los jubilados que no podrán cobrar el bono de $70.000 en julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes integran el sector de jubilados sin bono en julio
Se informa que las autoridades nacionales ratificaron que el subsidio excepcional de $70.000 permanecerá estrictamente focalizado en los sectores de menores recursos de la base contributiva. Todos los pasivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban un ingreso básico superior al umbral de los $411.867,96 bruto no recibirán la acreditación de la suma fija.
Se establece que el criterio de exclusión busca centralizar las herramientas de emergencia en las categorías con menor capacidad de consumo frente a las variaciones impositivas del mercado. Aquellos titulares que cuenten con más de una prestación, como una jubilación ordinaria unificada con una pensión por viudez, también quedarán marginados del plus de emergencia.
Fechas de cobro de jubilados que superan la mínima en julio de 2026
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio de 2026.
DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio de 2026.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio de 2026.
DNI terminados en 6: martes 28 de julio de 2026.
DNI terminados en 7: miércoles 29 de julio de 2026.
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