Asignaciones Familiares de ANSES: aumentaron el tope de ingresos y actualizaron los montos
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo quedan los nuevos topes de ingresos
A partir de agosto, si uno de los integrantes percibe más de $3.092.203 mensuales, el grupo familiar quedará excluido del beneficio, aunque el ingreso total del hogar no supere el tope general de $6.184.406.
Los nuevos rangos de ingresos y los montos de cada asignación comenzaron a regir para las prestaciones de agosto y pueden consultarse en los anexos publicados junto con la resolución.
Cuándo se cobran las Asignaciones Familiares
El calendario de pagos de las Asignaciones Familiares comenzará el 10 de agosto y se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.
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