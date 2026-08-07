Cuánto hay que cobrar para ser de clase media en la Ciudad: los nuevos ingresos mínimos
El organismo estadístico porteño actualizó los valores correspondientes a julio y estableció cuáles son los ingresos necesarios para integrar cada estrato social.
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) difundió la actualización de los ingresos de referencia para determinar la ubicación socioeconómica de los hogares porteños durante julio. El informe muestra un nuevo incremento en las canastas de consumo y refleja el impacto que continúa teniendo el aumento del costo de vida sobre la economía familiar.
Según los datos oficiales, una familia tipo compuesta por dos adultos económicamente activos y dos hijos menores necesitó percibir al menos $2.558.973,78 por mes para ingresar al segmento de la clase media. Se trata del denominado "Hogar 1", utilizado habitualmente por el organismo para elaborar sus estadísticas.
La metodología contempla distintos niveles sociales definidos a partir del ingreso familiar y de la capacidad para afrontar el consumo de bienes y servicios. De esta manera, el IDECBA clasifica a la población en seis grupos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados.
Los ingresos que definen cada categoría social
El estudio indica que la línea de indigencia quedó fijada en $880.937,89, monto que representa el ingreso mínimo necesario para cubrir exclusivamente las necesidades alimentarias básicas.
Por encima de ese valor, la línea de pobreza se ubicó en $1.617.870,71, cifra que registró un incremento del 2,6% respecto del mes anterior. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese monto son considerados pobres según los parámetros oficiales.
Aquellas familias que superan esa barrera, pero no llegan a cubrir la Canasta Total, integran el segmento de no pobres vulnerables, con ingresos que van desde $1.617.870,71 hasta $2.047.179,01.
El escalón siguiente corresponde al denominado sector medio frágil, integrado por quienes perciben entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77 mensuales.
Finalmente, para ser considerada clase media, una familia debe registrar ingresos de entre $2.558.973,78 y $8.188.716,07. Por encima de esa última cifra, el organismo ubica a los llamados sectores acomodados.
El aumento de las canastas de consumo
El informe también actualizó los valores de las canastas que sirven como referencia para calcular cada uno de esos segmentos sociales. Durante julio, la Canasta Total, que contempla alimentos y otros bienes y servicios esenciales, alcanzó los $2.047.179,02 para un hogar tipo. En tanto, la Canasta Alimentaria, utilizada para determinar la línea de indigencia, se ubicó en $969.223.
Estos indicadores constituyen la base sobre la que el IDECBA establece la estratificación social de los hogares porteños y permiten seguir la evolución del poder adquisitivo frente al incremento sostenido del costo de vida.
La actualización confirma que los ingresos necesarios para mantener un nivel de vida considerado de clase media continúan creciendo mes a mes, obligando a las familias a destinar cada vez mayores recursos para sostener su capacidad de consumo y afrontar los gastos cotidianos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario