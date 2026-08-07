Cuánto hay que cobrar para ser de clase media en la Ciudad: los nuevos ingresos mínimos

Aquellas familias que superan esa barrera, pero no llegan a cubrir la Canasta Total, integran el segmento de no pobres vulnerables, con ingresos que van desde $1.617.870,71 hasta $2.047.179,01.

El escalón siguiente corresponde al denominado sector medio frágil, integrado por quienes perciben entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77 mensuales.

Finalmente, para ser considerada clase media, una familia debe registrar ingresos de entre $2.558.973,78 y $8.188.716,07. Por encima de esa última cifra, el organismo ubica a los llamados sectores acomodados.

El aumento de las canastas de consumo

El informe también actualizó los valores de las canastas que sirven como referencia para calcular cada uno de esos segmentos sociales. Durante julio, la Canasta Total, que contempla alimentos y otros bienes y servicios esenciales, alcanzó los $2.047.179,02 para un hogar tipo. En tanto, la Canasta Alimentaria, utilizada para determinar la línea de indigencia, se ubicó en $969.223.

Estos indicadores constituyen la base sobre la que el IDECBA establece la estratificación social de los hogares porteños y permiten seguir la evolución del poder adquisitivo frente al incremento sostenido del costo de vida.

La actualización confirma que los ingresos necesarios para mantener un nivel de vida considerado de clase media continúan creciendo mes a mes, obligando a las familias a destinar cada vez mayores recursos para sostener su capacidad de consumo y afrontar los gastos cotidianos.