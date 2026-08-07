Jubilados de ANSES: los nuevos montos confirmados y qué pasará con el bono de $70.000
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES tendrán en agosto de 2026 una actualización en sus haberes. El incremento surge de la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los pagos de manera mensual de acuerdo con la inflación.
La medida también beneficiará a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Con la aplicación del aumento del 1,89%, los montos que abonará ANSES volverán a modificarse. Además, los jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos recibirán un bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que elevará el total a cobrar durante agosto. A continuación, conocé cuáles serán los nuevos haberes y quiénes cumplirán con los requisitos para acceder a este beneficio.
Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en agosto
La jubilación mínima pasa a $419.775,93. El haber máximo queda fijado en $2.824.694,49, mientras que la Prestación Básica Universal asciende a $192.028,32. La Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de la mínima, será de $335.820,74.
En el caso de las pensiones no contributivas por vejez, el importe alcanza los $293.843,15. Estas cifras representan el ingreso previsional básico y no incluyen eventuales pagos extraordinarios. La liquidación final también puede presentar diferencias por descuentos, suplementos o conceptos particulares de cada beneficiario.
Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados
El adicional de $70.000 no forma parte de la fórmula de movilidad y necesita un decreto específico para abonarse cada mes.
También dispuso un pago proporcional para quienes superaban la mínima, pero no alcanzaban la suma del haber básico más el bono. La norma estableció que el refuerzo no era remunerativo, no sufría descuentos y no se computaba para otros conceptos. Sin embargo, su alcance se limita expresamente a julio y no permite considerar automáticamente aprobado el pago de agosto.
El aumento para la AUH y las asignaciones familiares
Las asignaciones familiares y universales también siguen el esquema de actualización mensual vinculado con la inflación. Por ese motivo, la movilidad correspondiente a agosto es igualmente del 1,89%.
En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, Anses abona mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que se cumplen los requisitos anuales correspondientes.
Hasta entonces, el ingreso confirmado para una jubilación mínima es de $419.775,93 y para la PUAM, de $335.820,74. Los titulares pueden consultar su fecha y lugar de pago mediante Mi Anses o el servicio oficial “Cuándo y dónde cobro”, utilizando el CUIL o número de beneficio.
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