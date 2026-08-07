Jubilados de ANSES: los nuevos montos confirmados y qué pasará con el bono de $70.000

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados

El adicional de $70.000 no forma parte de la fórmula de movilidad y necesita un decreto específico para abonarse cada mes.

También dispuso un pago proporcional para quienes superaban la mínima, pero no alcanzaban la suma del haber básico más el bono. La norma estableció que el refuerzo no era remunerativo, no sufría descuentos y no se computaba para otros conceptos. Sin embargo, su alcance se limita expresamente a julio y no permite considerar automáticamente aprobado el pago de agosto.

El aumento para la AUH y las asignaciones familiares

Las asignaciones familiares y universales también siguen el esquema de actualización mensual vinculado con la inflación. Por ese motivo, la movilidad correspondiente a agosto es igualmente del 1,89%.

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, Anses abona mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que se cumplen los requisitos anuales correspondientes.

Hasta entonces, el ingreso confirmado para una jubilación mínima es de $419.775,93 y para la PUAM, de $335.820,74. Los titulares pueden consultar su fecha y lugar de pago mediante Mi Anses o el servicio oficial “Cuándo y dónde cobro”, utilizando el CUIL o número de beneficio.