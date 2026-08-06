ANSES: los aumentos confirmados para agosto 2026

Jubilación mínima: $419.827,12

$419.827,12 Jubilación máxima: $2.823.588,96

$2.823.588,96 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $335.861,70

(Pensión Universal para el Adulto Mayor): $335.861,70 Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $293.327,00

Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto que llegará al bolsillo también estará sujeto a la continuidad del bono extraordinario que el Gobierno otorga a los ingresos más bajos. Como ocurre habitualmente, la confirmación de ese refuerzo suele publicarse mediante un decreto antes de que comience el calendario de pagos de la ANSES.

Por esa razón, el haber previsional no siempre coincide con el ingreso total que recibe un jubilado cada mes. Mientras que el aumento por movilidad pasa a formar parte del haber permanente, el bono funciona como un complemento excepcional y no se incorpora a la base utilizada para calcular los próximos incrementos.

El aumento será el mismo para todos, pero el haber cambia según cada jubilado

Una confusión habitual entre los jubilados es creer que el aumento mensual define el monto que cobrará cada beneficiario. Sin embargo, el porcentaje de movilidad únicamente se aplica sobre el haber que cada persona ya tiene asignado por la ANSES.

Como consecuencia, aunque todos reciban la misma actualización del 1,9%, el incremento en pesos no será igual para todos. Esto se debe a que el cálculo se realiza sobre haberes de distinto valor.

A modo de ejemplo, un beneficiario que percibe la jubilación mínima obtendrá una suba menor en términos nominales que otro que cobra un haber más elevado, pese a que ambos reciban exactamente el mismo porcentaje de incremento.

Una pareja de jubilados fue estafada con el “cuento del tío” y le robaron casi un millón de dólares.

La diferencia no está vinculada con el aumento dispuesto para agosto, sino con la forma en que la ANSES calculó originalmente cada jubilación al momento de otorgar el beneficio. Además, quienes cobran un haber superior al mínimo, pero no alcanzan el monto equivalente a la jubilación mínima más el bono, reciben un refuerzo proporcional. Esto provoca que el impacto final del incremento resulte menor.

Por ejemplo, una persona que percibía una jubilación de $450.000 pasará a cobrar $458.550 luego de aplicar el aumento del 1,9%. Si el Gobierno vuelve a otorgar el bono extraordinario, este se abonará de manera proporcional hasta completar el ingreso equivalente a una jubilación mínima más el refuerzo. En ese caso, el bono sería de $31.277,12, muy por debajo de los $70.000 que reciben quienes cobran la mínima.

Esta situación hace que, en la práctica, el incremento real sea menos favorable para algunos jubilados que perciben haberes apenas superiores al mínimo, ya que reciben un bono reducido y terminan con un ingreso final similar al de quienes cobran la jubilación mínima.