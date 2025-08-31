ANSES: se confirmó la ayuda económica que se podrá cobrar en septiembre

Los montos de las PNC en septiembre

En septiembre, las Pensiones No Contributivas incluyen un aumento del 1,9% junto con un bono excepcional de $70.000. Por este motivo, los beneficiarios por invalidez o vejez percibirán $294.194,02, mientras que las madres con siete o más hijos recibirán $390.277,17, ya incorporando el bono.

Este pago se deposita automáticamente junto con los haberes habituales y alcanza también a jubilados que cobran la mínima, titulares de la PUAM y otros grupos señalados en el decreto 861/2024. Esta ayuda, al igual que otras del organismo, busca acompañar a las personas más necesitadas en el territorio argentino.