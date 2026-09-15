ANSES: todo lo que hay que saber sobre las prestaciones clave de septiembre 2026

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Las madres con Pensión No Contributiva por 7 hijos o más perciben de forma directa el tramo más alto de la escala; es decir, el pago consolidado de $149.425.

A quiénes beneficia esta actualización

La Tarjeta Alimentar no requiere ningún tipo de inscripción previa, gestores ni intermediarios. El cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y la ANSES determina su cobro automático para los siguientes sectores:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Personas gestantes a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la AUH por personas con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.

Cómo consultar las fechas exactas de cobro

Al liquidarse dentro de la misma cuenta de la prestación base, las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar coinciden estrictamente con el cronograma oficial de la AUH dictado por la terminación de DNI:

Calendario de cobro de la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2026