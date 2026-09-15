ANSES: todo lo que hay que saber sobre las prestaciones clave de septiembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Qué montos se acreditarán a los titulares
Para las familias que forman parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AUE) con un único hijo registrado de hasta 14 años inclusive, el haber de la Tarjeta Alimentar se establece en $72.250.
Este monto se cobra en la misma fecha asignada por la ANSES para la AUH y se unifica en el saldo bancario de la tarjeta de débito habitual, pudiendo ser utilizado para la compra de alimentos o ser retirado por cajero automático.
El monto del programa alimentario se incrementa progresivamente en función de la cantidad de menores que integran el grupo familiar, estableciéndose los siguientes valores:
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Familias con un hijo: $72.250.
Familias con dos hijos: $113.299.
Familias con tres o más hijos: $149.425.
Las madres con Pensión No Contributiva por 7 hijos o más perciben de forma directa el tramo más alto de la escala; es decir, el pago consolidado de $149.425.
A quiénes beneficia esta actualización
La Tarjeta Alimentar no requiere ningún tipo de inscripción previa, gestores ni intermediarios. El cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y la ANSES determina su cobro automático para los siguientes sectores:
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Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.
Personas gestantes a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Titulares de la AUH por personas con discapacidad, sin límite de edad.
Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.
Cómo consultar las fechas exactas de cobro
Al liquidarse dentro de la misma cuenta de la prestación base, las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar coinciden estrictamente con el cronograma oficial de la AUH dictado por la terminación de DNI:
Calendario de cobro de la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2026
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DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre
DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre
DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre
DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre
DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre
DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre
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