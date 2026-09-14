Confirmado: el Gobierno de Axel Kicillof aprobó un feriado extraordinario y por única vez para noviembre

La visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV pisará suelo argentino el próximo domingo 8 de noviembre. La confirmación oficial por parte de la Santa Sede marcó el inicio de un intenso plan de preparación que abarca tres puntos clave del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la histórica ciudad de Luján.

La llegada del pontífice al país forma parte de una gira apostólica más amplia por el Cono Sur y la región andina, que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú.