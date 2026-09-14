Confirmado: el Gobierno de Axel Kicillof aprobó un feriado extraordinario y por única vez para noviembre
Ante la magnitud de una visita histórica en el país, las autoridades de la provincia de Buenos Aires afinan los operativos de organización y seguridad.
Con el objetivo de despejar las rutas y blindar la seguridad ante una marea humana que podría alcanzar los dos millones de personas por la visita del papa León XIV, el Gobierno de Axel Kicillof estableció un feriado especial para el miércoles 11 de noviembre, que está encuadrado dentro de la lista de asuetos que tiene la provincia de Buenos Aires.
No obstante, este día de descanso será de forma extraordinaria y por única vez ante la llegada del Sumo Pontífice. Cabe señalar que la disposición busca ordenar el despliegue sanitario y vial en torno a la Basílica de Luján, punto neurálgico donde el papa León XIV encabezará su primer gran encuentro masivo en el país.
El Gobierno de Kicillof aprobó un feriado extraordinario y por única vez por la visita del papa León XIV
El cese de actividades en la administración pública y en las escuelas busca disminuir de forma drástica el flujo vehicular cotidiano en la provincia, especialmente, camino a Luján. De este modo, las autoridades apuntan a canalizar con fluidez el traslado masivo de los fieles y mitigar el impacto en la conectividad del oeste y centro bonaerense.
Como parte del operativo especial, se dispondrá el cierre total de la circulación en las rutas nacionales 5, 6 y 7 a la altura de Luján.
El dispositivo de contención incluirá un amplio despliegue coordinado entre las fuerzas provinciales y federales, mientras que el área de salud montará carpas de emergencia, salas de atención primaria y un cerrojo de ambulancias en sectores clave de acceso.
La visita del papa León XIV a la Argentina
El papa León XIV pisará suelo argentino el próximo domingo 8 de noviembre. La confirmación oficial por parte de la Santa Sede marcó el inicio de un intenso plan de preparación que abarca tres puntos clave del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la histórica ciudad de Luján.
La llegada del pontífice al país forma parte de una gira apostólica más amplia por el Cono Sur y la región andina, que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú.
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