Los detalles sobre el pago especial de ANSES a un grupo de beneficiarios durante septiembre

¿Qué requisitos se exigen para cobrarlo?

El PAS es un programa destinado a titulares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y contempla principalmente dos grupos: personas mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos menores de 18 años. El programa está conformado por un padrón de titulares que ya fueron incorporados y, por ese motivo, una persona que no forma parte del listado no puede incorporarse. Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir con las siguientes condiciones: