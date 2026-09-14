Los detalles sobre el pago especial de ANSES a un grupo de beneficiarios durante septiembre
El programa mantiene el monto para los titulares activos y el Gobierno ya informó cómo verificar la vigencia y el día de cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el monto y la fecha de pago para beneficiarios del plan Volver al Trabajo y de Acompañamiento Social, los dos programas sociales que absolvieron a los titulares del ex Potenciar Trabajo.
Tanto plan Volver al Trabajo y como Acompañamiento Social son dos programas orientados a facilitar la reinserción laboral de las personas mediante asignaciones fijas y capacitación, sumando así herramientas para la mejora de competencias laborales. Los beneficiarios podrán mejorar su empleabilidad y facilitar su inclusión en el mercado laboral mediante programas de orientaciones y apoyo integral para acceder a un trabajo formal.
La prestación es una suma fija mensual y no remunerativa, y busca ofrecer un respaldo económico a personas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué requisitos se exigen para cobrarlo?
El PAS es un programa destinado a titulares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y contempla principalmente dos grupos: personas mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos menores de 18 años. El programa está conformado por un padrón de titulares que ya fueron incorporados y, por ese motivo, una persona que no forma parte del listado no puede incorporarse. Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir con las siguientes condiciones:
- datos al día: mantener actualizados los datos personales
- controles de salud: presentar la documentación que acredite los controles médicos para mujeres embarazadas
- vacunación: certificar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo
- escolaridad: acreditar la asistencia regular a la escuela de los niños y adolescentes menores de 18 años
- capacitación: completar los cursos asignados
En septiembre, el importe permanece en $78.000 mensuales y no remunerativos. La cifra corresponde al monto vigente del programa y no a un bono extraordinario ni a un refuerzo adicional. La propia página oficial de preguntas frecuentes del PAS confirma que el beneficio “continuará siendo” de $78.000.
¿En qué fechas se acredita el dinero?
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: 14 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 21 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento - Primera Quincena: 9 de septiembre al 9 de octubre
- Todas las terminaciones de documento - Segunda Quincena: 21 de septiembre al 9 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de septiembre al 9 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Progresar
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de septiembre
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