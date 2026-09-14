ANSES: el cronograma de cobro detallado para todas las prestaciones en septiembre

España: le quitaron la jubilación a un hombre por falta de "voluntad para trabajar"

Sobre estos valores se aplica también el bono extraordinario de $70.000, que la ANSES mantiene vigente sin modificaciones desde marzo de 2024. El refuerzo completo corresponde a quienes cobran hasta el haber mínimo, a los titulares de la PUAM y a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC). Para los beneficiarios cuyos ingresos se encuentran entre $428.633,20 y $498.633,20, el bono se entrega de manera proporcional hasta alcanzar ese límite. Por encima de los $498.633,20, el refuerzo deja de corresponder.

Así, quienes perciben la jubilación mínima y reciben los $70.000 completos alcanzan un total de $498.633,20 en septiembre. Como el bono permanece en el mismo valor, el incremento efectivo para estos beneficiarios resulta inferior al 2,11% de aumento por movilidad.

La suba de septiembre también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que quedó en $154.031 por hijo, y en la Asignación por Embarazo. A su vez, quienes reciben AUH pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, con $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos y $149.425 en los casos de tres hijos o más. Del monto de la AUH, ANSES deposita el 80% todos los meses y deja retenido el 20% restante, que se cobra posteriormente al presentar la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes. En septiembre no se suma el aguinaldo, ya que el SAC se paga junto con los haberes de junio y diciembre.

El cronograma para este grupo comienza el 8 de septiembre y continúa hasta el 21, de acuerdo con el último número del DNI:

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Calendario de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las jubilaciones y pensiones que están por encima del haber mínimo comienzan a cobrarse una vez finalizado el primer tramo. En este caso, las fechas se concentran entre el 22 y el 28 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo utilizan el mismo esquema de pagos que las jubilaciones mínimas. El calendario se inicia el 8 de septiembre y finaliza el 21, siempre de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Anses agilizó un trámite ineludible para cobrar la AUH con aumento

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo comienza el 10 de septiembre y se distribuye hasta el 23, según el último número del DNI:

DNI terminados en 2: 14 de septiembre DNI terminados en 3: 15 de septiembre DNI terminados en 4: 16 de septiembre DNI terminados en 5: 17 de septiembre DNI terminados en 6: 18 de septiembre DNI terminados en 7: 21 de septiembre DNI terminados en 8: 22 de septiembre DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación Prenatal

Para la Asignación Prenatal, las fechas de cobro van del 10 al 16 de septiembre:

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se deposita en el primer día previsto dentro del calendario correspondiente, sin que la fecha dependa de la terminación del DNI.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único, que contemplan los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, tienen un período de cobro más extenso. Para todas las terminaciones de DNI, la ventana está habilitada desde el 9 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas

El calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) comienza el 8 de septiembre y avanza según la terminación del documento:

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el período de pago se extiende para todas las terminaciones de documento desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Prestación por Desempleo

Por último, la Prestación por Desempleo comienza a pagarse el 22 de septiembre y continúa según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

De qué manera consultar la liquidación correspondiente

Los beneficiarios pueden consultar de manera online cuándo y dónde cobran sus prestaciones a través del sitio oficial de ANSES. La consulta se realiza en pocos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES .

. Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL .

o el . Presionar el botón “Consulta”.

Una vez realizada la búsqueda, el sistema informa, cuando corresponde, el lugar de pago y el período disponible para cobrar. Allí se detalla la fecha de inicio y el último día habilitado para retirar el dinero correspondiente a la prestación.