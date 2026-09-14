ANSES: el cronograma de cobro detallado para todas las prestaciones en septiembre
ANSES ya definió el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones según el DNI, junto con los nuevos haberes que se aplican por la actualización mensual.
ANSES comenzó con el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para jubilados y pensionados, junto con los titulares de la AUH, la AUE y las distintas prestaciones sociales que dependen del organismo.
Como ocurre todos los meses, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con el último número del DNI de cada beneficiario.
Los pagos de septiembre también contemplan el incremento mensual establecido por la movilidad previsional, que este mes alcanza el 2,11%. La actualización surge de la fórmula fijada por el DNU 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.
En este caso, el INDEC informó para julio una inflación del 2,1%, que expresada con todos sus decimales fue del 2,11%, porcentaje que ANSES aplicó sobre las prestaciones de septiembre.
Qué días cobran jubilados, pensionados y asignaciones
A partir de la actualización de septiembre, y según lo dispuesto en la Resolución 257/2026, el haber mínimo de las jubilaciones quedó establecido en $428.633,20, mientras que el máximo alcanzó los $2.884.295,54. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto pasó a $342.906,56, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicó en $196.080,12.
Sobre estos valores se aplica también el bono extraordinario de $70.000, que la ANSES mantiene vigente sin modificaciones desde marzo de 2024. El refuerzo completo corresponde a quienes cobran hasta el haber mínimo, a los titulares de la PUAM y a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC). Para los beneficiarios cuyos ingresos se encuentran entre $428.633,20 y $498.633,20, el bono se entrega de manera proporcional hasta alcanzar ese límite. Por encima de los $498.633,20, el refuerzo deja de corresponder.
Así, quienes perciben la jubilación mínima y reciben los $70.000 completos alcanzan un total de $498.633,20 en septiembre. Como el bono permanece en el mismo valor, el incremento efectivo para estos beneficiarios resulta inferior al 2,11% de aumento por movilidad.
La suba de septiembre también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que quedó en $154.031 por hijo, y en la Asignación por Embarazo. A su vez, quienes reciben AUH pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, con $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos y $149.425 en los casos de tres hijos o más. Del monto de la AUH, ANSES deposita el 80% todos los meses y deja retenido el 20% restante, que se cobra posteriormente al presentar la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes. En septiembre no se suma el aguinaldo, ya que el SAC se paga junto con los haberes de junio y diciembre.
El cronograma para este grupo comienza el 8 de septiembre y continúa hasta el 21, de acuerdo con el último número del DNI:
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Calendario de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Las jubilaciones y pensiones que están por encima del haber mínimo comienzan a cobrarse una vez finalizado el primer tramo. En este caso, las fechas se concentran entre el 22 y el 28 de septiembre:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo utilizan el mismo esquema de pagos que las jubilaciones mínimas. El calendario se inicia el 8 de septiembre y finaliza el 21, siempre de acuerdo con la terminación del DNI:
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
El pago de la Asignación por Embarazo comienza el 10 de septiembre y se distribuye hasta el 23, según el último número del DNI:
- DNI terminados en 2: 14 de septiembre
- DNI terminados en 3: 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: 21 de septiembre
- DNI terminados en 8: 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación Prenatal
Para la Asignación Prenatal, las fechas de cobro van del 10 al 16 de septiembre:
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignación por Maternidad
La Asignación por Maternidad se deposita en el primer día previsto dentro del calendario correspondiente, sin que la fecha dependa de la terminación del DNI.
Asignaciones de Pago Único
Las Asignaciones de Pago Único, que contemplan los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, tienen un período de cobro más extenso. Para todas las terminaciones de DNI, la ventana está habilitada desde el 9 de septiembre hasta el 9 de octubre.
Pensiones No Contributivas
El calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) comienza el 8 de septiembre y avanza según la terminación del documento:
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el período de pago se extiende para todas las terminaciones de documento desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre.
Prestación por Desempleo
Por último, la Prestación por Desempleo comienza a pagarse el 22 de septiembre y continúa según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
De qué manera consultar la liquidación correspondiente
Los beneficiarios pueden consultar de manera online cuándo y dónde cobran sus prestaciones a través del sitio oficial de ANSES. La consulta se realiza en pocos pasos:
- Ingresar al sitio web oficial de ANSES.
- Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.
- Presionar el botón “Consulta”.
Una vez realizada la búsqueda, el sistema informa, cuando corresponde, el lugar de pago y el período disponible para cobrar. Allí se detalla la fecha de inicio y el último día habilitado para retirar el dinero correspondiente a la prestación.
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