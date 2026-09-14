Quién se va hoy lunes de Gran Hermano y se queda con el tercer puesto, según Pabloschi
El reality de Telefe llega a su fin esta semana y las redes sociales ya tienen un pronóstico claro. ¿Quién se va de GH esta noche?
La cuenta regresiva llegó a su término. Esta semana se define Gran Hermano Generación Dorada, el formato que revolucionó la pantalla al convocar a personalidades con trayectoria mediática y fuerte presencia digital. Luego de una carrera de resistencia marcada por estrategias, debates acalorados y una convivencia extrema, la placa final tiene a sus tres protagonistas definitivas: Solange Abraham, Yipio Pintos y Charlotte Caniggia.
Las tres participantes lograron construir caminos muy distintos dentro del certamen para ganarse el respaldo del público. Solange Abraham, con su templanza y lectura de juego, demostró la vigencia de su chapa como jugadora histórica. Por su parte, Yipio Pintos aportó la frescura, el carisma y la espontaneidad que le permitieron afianzarse.
En tanto, Charlotte Caniggia se consolidó como una de las grandes generadoras de contenido de la temporada, aportando su inconfundible impronta humorística que la convirtió en favorita de las redes. Frente a estas tres protagonistas, el desenlace promete una votación récord.
Cabe señalar que la gran final comienza este lunes: desde las 22:30, Santiago del Moro conducirá la gala que definirá al tercer puesto. En tanto, este miércoles 16 será la gran definición entre las dos jugadoras que logren avanzar con la ayuda de sus fanáticos.
Quién se va hoy lunes de Gran Hermano y se queda con el tercer puesto, según Pabloschi
Consagrado como uno de los referentes de Gran Hermano en redes sociales, Pabloschi continúa siendo consultado al momento de cada eliminación. En esta oportunidad, el "gurú" de las votaciones fue claro: "Vuela alto yarlote", un mensaje que volvió a confirmar más tarde con otro posteo.
Es menester mencionar que, en la noche de este domingo, Pabloschi también aportó data sobre los porcentajes que hasta el momento estaban en juego. Una de las jugadoras tenía 39% de los votos, otra 37% y la última 24% que, a juzgar por la información brindada posteriormente, serían los números que no acompañan a Charlotte.
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