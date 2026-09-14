Sandra Pettovello activará un aumento frecuente y las jubilaciones de Anses alcanzarán los $2.933.329 sin bono
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, confirmó el porcentaje del nuevo aumento mensual de ANSES para todos los jubilados en octubre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social y la titular de la cartera social, Sandra Pettovello, anunciaron que las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 1,7% en octubre. Esta importante actualización mensual se calcula directamente en base al último Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
Los nuevos montos de las jubilaciones de ANSES
El esquema vigente, establecido mediante el Decreto 274/2024, determina que los haberes se modifican todos los meses para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Con la aplicación de este nuevo aumento del 1,7%, la jubilación mínima pasará de los actuales $428.633 a $435.920 durante el décimo mes del año.
En el otro extremo de la escala, aquellos beneficiarios que perciben la jubilación máxima verán sus ingresos ascender a la cifra récord de $2.933.329, aproximadamente, a la espera del redondeo oficial que establezca el organismo previsional. Cabe destacar que estos abultados montos corresponden únicamente a los haberes, ya que el Gobierno mantendrá sin modificaciones el bono extraordinario de $70.000, el cual se liquida por separado para quienes cobran la mínima.
IMPORTANTE: El Gobierno avaló paritaria y trabajadores en blanco cobrarán $6.099.387 con el salario mínimo de diciembre
Cuánto cobran los titulares de la AUH y pensiones
Además de las jubilaciones, la medida oficial impactará de lleno en las asignaciones familiares y sociales administradas por el Estado. Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasarán a percibir $156.650 a partir de octubre.
Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $305.144. Finalmente, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $348.736, mientras que la Pensión para Madres de 7 hijos será equivalente al valor del haber mínimo de $435.920.
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