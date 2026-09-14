Sandra Pettovello activará un aumento frecuente y las jubilaciones de Anses alcanzarán los $2.933.329 sin bono

En el otro extremo de la escala, aquellos beneficiarios que perciben la jubilación máxima verán sus ingresos ascender a la cifra récord de $2.933.329, aproximadamente, a la espera del redondeo oficial que establezca el organismo previsional. Cabe destacar que estos abultados montos corresponden únicamente a los haberes, ya que el Gobierno mantendrá sin modificaciones el bono extraordinario de $70.000, el cual se liquida por separado para quienes cobran la mínima.