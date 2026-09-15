ARCA: el trámite que tenés que hacer para sumar los años de aportes que te faltan para jubilarte
Un formato que permite a trabajadores que están próximos a alcanzar la edad jubilatoria regularizar períodos. Quiénes pueden acceder, qué requisitos deben cumplir y cuál es el paso a paso para iniciarlo.
La ANSES mantiene en vigencia el Plan de Pago de Deuda Previsional, pensado para trabajadores que todavía no llegaron a la edad jubilatoria pero que, al revisar sus aportes, advierten que podrían no alcanzar los 30 años de servicios necesarios para jubilarse.
Esto apunta específicamente a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años. Quienes estén dentro de esas edades pueden anticiparse y regularizar períodos en los que no realizaron aportes, en lugar de esperar a llegar a la edad jubilatoria.
Quiénes pueden acceder al plan de regularización
Según la información vigente publicada por ANSES, pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad las mujeres de 50 a 59 años y los varones de 55 a 64 años que estimen que, cuando lleguen a la edad jubilatoria, no van a completar los 30 años de aportes. Se pueden regularizar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive y no hay evaluación socioeconómica para ingresar.
Qué pasos hay que seguir para iniciar la solicitud
El trámite se puede hacer online. El paso a paso es:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Antes de pagar, revisar la Historia Laboral para saber exactamente qué períodos tienen aportes y cuáles están vacíos. Si hubo períodos efectivamente trabajados que no aparecen, ANSES recomienda solicitar primero un Reconocimiento de Servicios, en lugar de pagarlos mediante el plan.
- Ir a Solicitud de Prestaciones → Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores.
- Elegir qué período o períodos faltantes se quieren regularizar. No es obligatorio cancelar toda la deuda de una sola vez: se pueden elegir períodos según las posibilidades económicas de cada persona.
- El sistema genera un Volante Electrónico de Pago (VEP).
- Se paga el VEP y, una vez procesado, ese período aparecerá como “pago acreditado”. Cada UCAP equivale a un mes de aporte.
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