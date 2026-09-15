ARCA: el trámite que tenés que hacer para sumar los años de aportes que te faltan para jubilarte

Quiénes pueden acceder al plan de regularización

Según la información vigente publicada por ANSES, pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad las mujeres de 50 a 59 años y los varones de 55 a 64 años que estimen que, cuando lleguen a la edad jubilatoria, no van a completar los 30 años de aportes. Se pueden regularizar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive y no hay evaluación socioeconómica para ingresar.