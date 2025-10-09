ANSES con un bono de más de $100.000: los requisitos para cobrarlo

Requisitos para acceder al bono por Matrimonio

Matrimonio registrado: La unión debe estar asentada en los registros de ANSES.

La unión debe estar asentada en los registros de ANSES. Límites de ingresos: Se deben respetar los topes salariales individuales y familiares establecidos en el sistema SUAF.

Se deben respetar los topes salariales individuales y familiares establecidos en el sistema SUAF. Experiencia laboral mínima: Para los trabajadores en relación de dependencia, se requiere haber estado al menos seis meses en el empleo al momento de casarse.

Para los trabajadores en relación de dependencia, se requiere haber estado al menos seis meses en el empleo al momento de casarse. Plazo para presentar documentación: Los papeles se pueden entregar desde dos meses antes hasta dos años después de la fecha del matrimonio; pasado este período, se pierde el derecho al bono.

Los papeles se pueden entregar desde dos meses antes hasta dos años después de la fecha del matrimonio; pasado este período, se pierde el derecho al bono. Cuenta bancaria activa: El dinero se acreditará automáticamente en la cuenta que el beneficiario tenga registrada en ANSES.

Cómo solicitar la Asignación por Matrimonio

El bono puede gestionarse presencialmente, solicitando turno en ANSES y presentando el acta de matrimonio, certificados de ingresos y antigüedad laboral. Tras la aprobación, el monto se deposita en la cuenta registrada.

También se puede tramitar online desde Mi ANSES, subiendo la documentación en formato digital y confirmando el envío. Luego, el bono se acredita automáticamente en la cuenta del beneficiario.