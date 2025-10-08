ANSES: el grupo que cobrará los pagos extras de la AUH

AUH por hijo con discapacidad

Para los titulares de la AUH por discapacidad, el monto total se eleva a $381.791 por hijo. De ese valor, el 80% se abona cada mes ($305.432,80) y el 20% restante ($76.358,20) se reserva para el pago anual, tras cumplir con la presentación correspondiente.

Este monto diferencial representa un mayor respaldo económico del Estado hacia las familias que tienen hijos con discapacidad, reconociendo la necesidad de cuidados especiales y un acompañamiento constante para garantizar su bienestar y desarrollo.