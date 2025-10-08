ANSES: el grupo que cobrará los pagos extras de la AUH
ANSES ofrece varios refuerzos compatibles con la AUH que pueden sumarse entre sí y potenciar los ingresos familiares este mes.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo una de las prestaciones más relevantes que entrega la ANSES a las familias argentinas. Sin embargo, muchos beneficiarios no saben que además del pago mensual existen tres refuerzos compatibles que pueden elevar los ingresos familiares y superar los $200.000 mensuales, según la cantidad de hijos y cada caso particular.
En octubre 2025, con la última actualización por movilidad, los montos de la AUH y sus adicionales volvieron a incrementarse. En esta nota te contamos cuánto se cobra, quiénes pueden acceder y los pasos para activar cada extra desde la plataforma Mi ANSES.
Lo que se cobrará luego del aumento en octubre
En octubre 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo una suba del 1,9% gracias a la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según los salarios y la recaudación de la seguridad social.
Con este aumento, la AUH alcanzó los $117.252 por hijo, aunque los beneficiarios reciben solo el 80% mensual, mientras el 20% restante se retiene hasta presentar la Libreta AUH, que confirma los controles médicos, vacunación y asistencia escolar. Así, el monto mensual efectivo es de $93.801,60, y los $23.450,40 retenidos se pagan una vez al año al cumplir con ese requisito.
AUH por hijo con discapacidad
Para los titulares de la AUH por discapacidad, el monto total se eleva a $381.791 por hijo. De ese valor, el 80% se abona cada mes ($305.432,80) y el 20% restante ($76.358,20) se reserva para el pago anual, tras cumplir con la presentación correspondiente.
Este monto diferencial representa un mayor respaldo económico del Estado hacia las familias que tienen hijos con discapacidad, reconociendo la necesidad de cuidados especiales y un acompañamiento constante para garantizar su bienestar y desarrollo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario