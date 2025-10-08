ANSES: Ayuda Escolar 2025 con nuevos montos, ¿cuánto se cobra por hijo?
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de octubre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.
Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Monto de la Ayuda Escolar de ANSES
El valor de la Ayuda Escolar 2025 es de $85.000 por hijo, aunque puede variar según el régimen de asignación y la zona donde te encuentres. Se trata de un pago único anual que busca aliviar el impacto económico del ciclo lectivo.
El dinero se deposita de manera automática a quienes tienen sus datos familiares y escolares actualizados en la base de ANSES. En los casos donde falta documentación, es necesario presentar el certificado escolar correspondiente.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar
Para iniciar el trámite, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez que accedas:
- Ir a la sección "Hijos" y después a "Presentar Certificado Escolar".
- Descargar el formulario correspondiente para cada hijo.
- Imprimirlo y llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen.
- Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.
El plazo límite para presentar el formulario es el 31 de diciembre de 2025.
Toda la información oficial y el acceso directo a los formularios están disponibles en www.anses.gob.ar.
