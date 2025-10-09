AUH por Hijo con Discapacidad: los montos confirmados por ANSES
El organismo ofrece varios refuerzos compatibles que pueden sumarse entre sí y potenciar los ingresos familiares este mes.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo una de las prestaciones más relevantes que entrega la ANSES a las familias argentinas. Sin embargo, muchos beneficiarios no saben que además del pago mensual existen tres refuerzos compatibles que pueden elevar los ingresos familiares y superar los $200.000 mensuales, según la cantidad de hijos y cada caso particular.
En octubre 2025, con la última actualización por movilidad, los montos de la AUH y sus adicionales volvieron a incrementarse. En esta nota te contamos cuánto se cobra, quiénes pueden acceder y los pasos para activar cada extra desde la plataforma Mi ANSES.
Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES
El beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social que tienen hijos con discapacidad, sin límite de edad. Para poder cobrarlo, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Pueden acceder quienes ya perciben la AUH tradicional y acreditan la discapacidad de uno de sus hijos, así como también aquellas familias que todavía no la cobran, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES.
El titular debe ser padre, madre o tutor a cargo, residir legalmente en Argentina y no tener un empleo formal registrado.
Cómo solicitar la AUH por Discapacidad
El trámite se inicia en ANSES y requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.
Una vez reunida la documentación, se solicita turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.
Con la suba del 1,88% aplicada en octubre 2025, la AUH por Hijo con Discapacidad pasa a ser de $381.791.
En paralelo, otros valores quedan de la siguiente forma:
- AUH tradicional: $117.252
- Asignación Familiar por Hijo: $58.631
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $190.902
Fechas de pago en octubre 2025
El pago de las asignaciones se organiza según la terminación del DNI:
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8/10
- DNI terminados en 1: 9/10
- DNI terminados en 2: 9/10
- DNI terminados en 3: 13/10
- DNI terminados en 4: 14/10
- DNI terminados en 5: 15/10
- DNI terminados en 6: 16/10
- DNI terminados en 7: 17/10
- DNI terminados en 8: 20/10
- DNI terminados en 9: 21/10
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9/10
- DNI terminados en 1: 13/10
- DNI terminados en 2: 14/10
- DNI terminados en 3: 15/10
- DNI terminados en 4: 16/10
- DNI terminados en 5: 17/10
- DNI terminados en 6: 20/10
- DNI terminados en 7: 21/10
- DNI terminados en 8: 22/10
- DNI terminados en 9: 23/10
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 9/10
- DNI terminados en 2 y 3: 13/10
- DNI terminados en 4 y 5: 14/10
- DNI terminados en 6 y 7: 15/10
- DNI terminados en 8 y 9: 16/10
(La asignación por Maternidad se acredita el primer día de pago del calendario).
