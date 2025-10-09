AUH por Hijo con Discapacidad: los montos confirmados por ANSES

Cómo solicitar la AUH por Discapacidad

El trámite se inicia en ANSES y requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se solicita turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.

Con la suba del 1,88% aplicada en octubre 2025, la AUH por Hijo con Discapacidad pasa a ser de $381.791.

En paralelo, otros valores quedan de la siguiente forma:

AUH tradicional: $117.252

$117.252 Asignación Familiar por Hijo: $58.631

$58.631 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $190.902

Fechas de pago en octubre 2025

El pago de las asignaciones se organiza según la terminación del DNI:

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8/10

DNI terminados en 1: 9/10

DNI terminados en 2: 9/10

DNI terminados en 3: 13/10

DNI terminados en 4: 14/10

DNI terminados en 5: 15/10

DNI terminados en 6: 16/10

DNI terminados en 7: 17/10

DNI terminados en 8: 20/10

DNI terminados en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9/10

DNI terminados en 1: 13/10

DNI terminados en 2: 14/10

DNI terminados en 3: 15/10

DNI terminados en 4: 16/10

DNI terminados en 5: 17/10

DNI terminados en 6: 20/10

DNI terminados en 7: 21/10

DNI terminados en 8: 22/10

DNI terminados en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9/10

DNI terminados en 2 y 3: 13/10

DNI terminados en 4 y 5: 14/10

DNI terminados en 6 y 7: 15/10

DNI terminados en 8 y 9: 16/10

(La asignación por Maternidad se acredita el primer día de pago del calendario).