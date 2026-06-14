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ANSES: una a una, las fechas de pago de las Becas Progresar en junio

Economía

Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.

Una a una

Una a una, las fechas de pago de las Becas Progresar en junio.

Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.

En junio, tras el aumento del 2,9% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.

Quiénes cobran el 100% de la Beca Progresar

En el caso de los estudiantes avanzados de carreras terciarias, universitarias y de Enfermería, el beneficio se percibe en su totalidad, por lo que cobran el 100 por ciento del monto establecido.

Quiénes pueden cobrar pagos retroactivos

Durante este mes, algunos beneficiarios podrán acceder a la liquidación de pagos de solicitudes que fueron aprobadas con posterioridad al inicio del ciclo lectivo.

Cuándo cobran las Becas Progresar en junio de 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas previstas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio.

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio.

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio.

  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio.

  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio.

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