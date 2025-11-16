ANSES: el monto confirmado de las SUAF en diciembre 2025

Hasta $891.041: $199.366,21

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79

También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.

Calendario de pagos de noviembre

ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre para las distintas prestaciones familiares:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

Mismas fechas que la AUH.

Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio):