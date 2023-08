Créditos de ANSES de $400.000: cómo saber cuánto debo

Quiénes pueden acceder a los créditos de ANSES

Jubilados y pensionados

Pueden solicitarlo aquellos titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranas y Veteranos de Guerra. Los montos van desde los $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, o 48 cuotas que no podrán exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

PNC y PUAM

Podrán pedirlo titulares de Pensión No Contributiva por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos. El monto va desde $5.000 hasta $150.000 en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Requisitos y cómo anotarse en los créditos de ANSES

Requisitos

Residir en el país.

en el país. Tener hasta 92 años al momento de finalizar el crédito .

al momento de . Presentar DNI y CBU en las oficinas de ANSES .

y en las oficinas de . La cuota mensual no deberá superar el 30% de ingresos del solicitante.

Cómo anotarse

En principio, ingresar a la web anses.gob.ar

a la web anses.gob.ar Acceder a Mi ANSES , con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social .

, con el número de y la . Aparecerá la opción "Solicitar Turno" .

. Ir a la sección "Créditos ANSES" .

. Entrar en esta opción y buscar "Créditos para jubilados y pensionados".

También puede hacerse presencialmente en las oficinas de ANSES, de lunes a sábados.

Cómo chequear cuánto debo del crédito de ANSES

Ingresá en la página oficial de ANSES .

en la oficial de . Hacé clic en "Mi Anses" , el cual se encuentra en la parte superior derecha.

, el cual se encuentra en la parte superior derecha. Ingresá tu número de CUIL/CUIT y clave fiscal . Posteriormente, deberás hacer clic en "Ingresar" .

y . Posteriormente, deberás hacer clic en . Una vez que realizaste estos pasos, deberás hacer clic en la columna izquierda en la opción "Créditos Anses" .

en la columna izquierda en la opción . Finalmente, deberás hacer clic en "Consultar monto de la cuota" para obtener todos los detalles.