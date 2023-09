Trabajadores formales que accedan a créditos de ANSES no podrán comprar dólares

Vale recordar en este sentido que los trabajadores formales que accedan a estos créditos pasarán a engrosar las files de quien no pueden comprar dólares, no ahorro ni los denominados MEP, al menos hasta que no cancelen ese crédito en su totalidad.

Así lo hizo saber el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la Comunicación “A 7840″, que señala que las personas beneficiarias del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los trabajadores aportantes al SIPA que reciban este financiamiento no podrán acceder a la compra de moneda extranjera.

La comunicación del Banco Central

La Comunicación “A 7840″ del Banco Central establece que “las personas humanas beneficiarias del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y las trabajadoras y los trabajadores aportantes al referido SIPA que reciban el financiamiento previsto en el Decreto N° 463/23, no podrán hasta tanto hayan cancelado dicha deuda: 1.1. acceder al mercado de cambios para realizar compras de moneda extranjera por parte de personas humanas para la formación de activos externos de residentes, remisión de ayuda familiar y por operaciones con derivados, en los términos del punto 3.8. de las normas sobre “Exterior y cambios”; 1.2. realizar las operaciones enunciadas en el punto 4.3.2. de las normas de ‘Exterior y cambios’”.