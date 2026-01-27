Apenas uno de cada tres sectores económicos se expandió en la era Milei, el resto se contrajo

El grueso de las importaciones que tienen a maltraer a las actividades transables e industriales de la economía proviene de Brasil y China. Entre ambos países se explican el 48% de las importantes, pero el avance chino fue mucho más notable, pues su porción en la torta importadora aumentó en 4 puntos porcentuales, contra los 0,8 puntos que aumentó la participación de Brasil.

El avance de las ventas chinas es particularmente destacable en las industrias editorial e imprenta, herramientas, plásticos y neumáticos, vidrio y cerámica, muebles, juguetes y otros. Brasil, en tanto, aumentó su participación en autos y camiones, papel y maquinaria industrial.

grafico 1

Más revelador aún que las variaciones son las participaciones por país sobre el total importador. De China proviene más de la mitad del total importado de cinco rubros: el 60% de la importación de computadoras y equipos de oficina, el 59% de la de muebles, juguetes y artículos recreativos, el 54% de la de ropa, el 53% de la de telas e hilados y el 52% de la importación de productos de industria editorial e imprenta. Brasil explica más de la mitad de las importaciones de dos sectores: papel y productos de papel (60%) y autos y camiones (55%).

De acuerdo con el informe de Equilibra la actividad económica está estancada desde el tercer trimestre de 2023, pero con una gran heterogeneidad sectorial.

“El inicio de la gestión de Javier Milei dio lugar a una contracción de la economía, que rápidamente se revirtió. Sin embargo, la actividad volvió a estancarse a partir del segundo trimestre de 2025. Hoy, el nivel de actividad es similar al de antes de la asunción de Milei, resalta el documento, que indica que las actividades que se achicaron incluyen a la construcción, el comercio y servicios transables como turismo y hotelería", advierte el informe. De los 36 sectores “perdedores”, precisa, 20 son productoras de bienes que compiten con producción extranjera y solo 6 han crecido durante la gestión mileísta: concentrados en torno de la agroindustria y la energía.

grafico 2

Los sectores transables en retroceso son básicamente industriales y en ellos la caída no se limita a sectores usualmente apuntados, como los textiles, sino que incluyen a la absoluta mayoría de los sectores fabriles.

Además, agrega, 16 de los 20 sectores que cayeron perdieron participación en el mercado interno debido al avance de las importaciones. En 14 de esos 16 hubo en simultánea caída de producción local y aumento de las importaciones y en los dos restante cayeron también las importaciones, pero menos que la producción local, con lo cual lo importado ganó igualmente participación de mercado.

En los sectores más expuestos a la competencia externa, el estudio brinda datos que apuntan a lo que algunos sectores y empresas afectadas llaman un “industricidio”.

Por caso, en ropa la importación aumentó 184% mientras la producción local cayó un 5%; de resultas el porcentaje de importados sobre la oferta total pasó del 13 al 23 por ciento.

grafico 3

En el caso de la fabricación de autos y camiones, la importación aumentó un 78% al tiempo que la producción local cayó 16 por ciento. En consecuencia, el porcentaje de rodados importados respecto del total ofrecido al mercado interno pasó del 41 al 65 por ciento.

Cuadros parecidos se presentan en la fabricación de muebles, juguetes y artículos recreativos, en que la importación aumentó 76% y la producción local declinó, haciendo que el porcentaje del mercado local absorbido por la producción extranjera pase del 33 al 41 por ciento.

En la producción de herramientas y manufacturas de metal el aumento de la importación fue menos empinado, de “solo” un 25%, pero la producción local cayó un 23%, con lo que el “share” de las importaciones aumentó del 15 al 17% de la oferta local.

Container importaciones exportaciones.jpg

En fabricación de maquinaria industrial, un sector que ya estaba absolutamente dominado por la producción extranjera, las importaciones aumentaron 23% y la producción local cayó 17%, con lo cual el share de importados aumentó de 85 a 87 por ciento.

En la producción de plásticos y neumáticos el estrechamiento del mercado limitó los movimientos. Las importaciones “solo” aumentaron 10%, pero como la producción local declinó un 22%, la porción del mercado de los productos importados pasó del 48 al 54 por ciento.

El informe concluye que "el programa de estabilización y la necesaria apertura económica conllevaban impactos negativos previstos, pero los costos hasta acá parecen excesivos. El tejido productivo es un activo que hay que cuidar. En condiciones más propicias, muchas empresas que hoy evalúan cerrar líneas de producción o plantas podrían expandirse sin necesidad de cerrar la economía. Un tipo de cambio más alto, mayor sensibilidad en la apertura comercial y políticas productivas activas podrían ayudar a revertir este proceso".