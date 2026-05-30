Las boletas de luz, gas y agua llegarán con un doble impacto en junio 2026: aumento de tarifas y consumo

Junio comenzará con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales que volverá a presionar fuertemente sobre el presupuesto de las familias. En pleno despliegue de las bajas temperaturas estacionales, las boletas de luz, gas y agua llegarán con un doble impacto: el ajuste de los cuadros tarifarios y el aumento inevitable del consumo para calefacción y uso hogareño.