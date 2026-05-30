Las boletas de luz, gas y agua llegarán con un doble impacto en junio 2026: aumento de tarifas y consumo
Los cuadros tarifarios vuelven a actualizarse este mes. El golpe más duro para los hogares estará asociado al salto en el consumo por las bajas temperaturas.
Junio comenzará con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales que volverá a presionar fuertemente sobre el presupuesto de las familias. En pleno despliegue de las bajas temperaturas estacionales, las boletas de luz, gas y agua llegarán con un doble impacto: el ajuste de los cuadros tarifarios y el aumento inevitable del consumo para calefacción y uso hogareño.
A diferencia de otros meses, donde los aumentos porcentuales fueron más agresivos, los analistas advierten que este mes el factor determinante será el consumo residencial variable, lo que podría multiplicar el valor final de las facturas en los hogares de ingresos medios y bajos.
El detalle del aumento, servicio por servicio
Las empresas distribuidoras y reguladoras ya definieron el esquema de actualización mensual que regirá a partir de los primeros días del mes:
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Gas Natural: Las facturas registrarán un aumento promedio del 2,81 por ciento en todo el territorio nacional.
Agua Corriente (AySA): Los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense recibirán boletas un 3 por ciento más caras. La empresa estatal continúa con su plan de indexación mensualizada, aunque confirmó que mantendrá la vigencia de las tarifas sociales y los descuentos para los sectores de menores recursos.
Electricidad (AMBA): Para los clientes de las distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la actualización del servicio eléctrico tendrá una suba promedio del 1,5 por ciento.
El invierno y el factor consumo: la trampa de las facturas
Aunque las subas porcentuales se ubican en torno al 2 y 3 por ciento, el verdadero desafío para las economías familiares radica en el factor climático. Con la consolidación de las bajas temperaturas, los hogares consumen considerablemente más metros cúbicos de gas y kilovatios de electricidad para climatizar los ambientes.
Al tratarse de tarifas con bloques de consumo, saltar de categoría por usar más calefacción puede encarecer las boletas de manera exponencial, independientemente del ajuste fijo determinado por el Gobierno.
Menos margen para el consumo: la mirada de los especialistas
El incremento persistente de las tarifas de servicios públicos, aun en un contexto de aparente desaceleración de la inflación general, sigue erosionando la capacidad de gasto de la clase media y los sectores vulnerables.
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