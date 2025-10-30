Apurado por la volatilidad de las tasas, el Gobierno flexibiliza los encajes bancarios

De esta manera, el Central busca generar una baja en la volatilidad de las tasas de interés, tratando de asegurar que la demanda de dinero sea estable y predecible después de que el propio Bausili promoviera la “libre determinación de las tasas de interés”, lo que desató una suba que todavía parece no haber hallado techo, la caída significativa del crédito y la fuerte desaceleración de la actividad económica.

efectivo minimo banco central